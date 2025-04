„O să fim invadați de marfă la preț de dumping din China” / Efectele secundare ale taxelor lui Trump

România și Europa în general vor fi invadate de mărfuri la preț de dumping din China și Indonezia, ca efecte secundare ale tarifelor impuse de administrația Trump, spune Marian Năstase, președintele Consiliului de Administrație al Alro Slatina. Paradoxal, Alro, care exportă o parte din producția de aluminiu direct în SUA, va fi avantajată de noile măsuri, întrucât tarifele îi lovesc mai mult pe competitorii săi.

Năstase a explicat că produsele asiatice care nu se vor mai duce pe piața americană vor inunda Europa.

„Războaiele tarifare în general de aia se numesc războaie, pentru că altfel se numeau hora unirii tarifare. Având efecte negative, se numesc războaie. Sunt un lucru rău, ne afectează. Ne afectează, culmea, nu neapărat din faptul că nu putem să vindem mai mult pe piața americană, cât din faptul că o să fim invadați de marfuri din Asia, în principal Indonezia și China, care vor veni și vor sufoca piața europeană, nemaiputând să se ducă în Statele Unite”, a spus el, la Forumul Energiei, organizat de Financial Intelligence.

Cum este avantajată Alro de planul tarifar al lui Trump

Năstase a adăugat că această situație dă posibilitatea companiei Alro de a-și crește vânzările pe piața din SUA.

„Ceea ce pentru noi e foarte important. Alro avea 500 de tone pe an cu zero taxe export în Statele Unite. Un concurent al nostru european avea 10.000 de tone de export pe an cu taxe zero. Deci asta ne avantajează dintr-o anumită perspectivă. Dar, v-am spus, o să vină marfă din est la prețuri de dumping”, a subliniat Marian Năstase.

„Este o situație în evoluție. Președintele Trump știe că nu mai trăim în anii 70, când trimiteai o scrisoare și peste o săptămână primeai răspunsul, iar când plecai de lângă telefon nu te mai găsea nimeni până te întorceai și tot așa. Acum trăim în epoca tehnologiei. Deci toată această salvă este ca să aducă pe toată lumea la negociere. Ceea ce înainte se făcea într-un an acum trebuie să se facă într-o lună. Ceea ce se și întâmplă din câte vedem”, a mai spus șeful producătorului de aluminiu.