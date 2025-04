„O să formulăm și plângere penală”. Anunțul judecătoarei pensionare care i-a îndemnat pe români să ceară „turul 2 înapoi” la curțile de apel din țară

Fosta judecătoare Lăcrămioara Axinte, care a coordonat mecanismul de depunere a contestațiilor împotriva deciziei CCR de anulare a alegerilor, a susținut vineri la Antena 3 că la Curtea de Apel București „este un abuz extraordinar”, întrucât acolo „s-a înființat o secție electorală ilegală, care nu este înființată potrivit legii”.

„Din sute de judecători care vor fi scoși la tablă avem nevoie DOAR DE UNUL SINGUR SĂ FIE PATRIOT ȘI SĂ NE DEA DREPTATE” – Citește întregul mecanism descris de site-ul de investigații Snoop.

Dacă doriți să sprijiniți jurnalismul de investigatii prin formularul de 3,5% din impozitul pe venit, o puteți face AICI.

Lăcrămioara Axinte, în prezent pensionară, a vorbit despre contestațiile depuse la curțile de apel din țară împotriva deciziei CCR de anulare a alegerilor prezidențiale din 2024.

„Fiecare român cu drept de vot are dreptul să ceară anularea hotărârii Curții Constituționale, este un act administrativ normativ, la sediul Curții de Apel unde își are domiciliul. Eu am pus la dispoziție acest model, toată lumea și-a completat și a trimis singură, au plătit taxe de timbru, tot, tot, tot, tot, s-au înregistrat”, a declarat fosta judecătoare.

Ea susține că intenția a fost aceea de a duce speța la cât mai mulți „judecători de contencios administrativ din țară”.

„Noi, deci, am vrut să ajungă pe masa câtor mai multor judecători de contencios administrativ din țară ca să aibă posibilitatea să își exprime opinia, să soluționeze această cauză, nu să ajungă la judecători dedicați cum au fost la Curtea de Apel București, acolo este un abuz extraordinar, o să formulăm și plângere penală. La Curtea de Apel București s-a înființat o secție electorală ilegală, care nu este înființată potrivit legii. Au fost numiți judecători așa, dedicați, care au respins toate ca nefiind de competența instanțelor judecătorești”, a mai declarat Lăcrămioara Axinte.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care un judecător de la Curtea de Apel Ploieşti a decis, joi, anularea și suspendarea deciziei Curții Constituționale (CCR) de anulare a alegerilor prezidențiale din decembrie 2024.

O investigație Snoop a arătat că, în perioada 8-17 aprilie, la curțile de apel din țară au fost înregistrate peste 130 de cereri, dintre care peste 50 au fost respinse, una singură admisă, restul urmând să fie judecate. Pe un site care poartă numele „Turul 2 Înapoi”, utilizatorii sunt instruiți, pas cu pas, cum să acționeze în judecată CCR. Pagina are trimitere către contul de TikTok al Lăcrămioarei Axinte. Acolo, fosta judecătoare a Tribunalului Botoșani a explicat cum se plătește taxa judiciară de timbru.

CCR a atacat decizia Curții de Apel Ploiești

Curtea Constituțională a atacat decizia luată joi de judecătorul Alexandru Vasile de la Curtea de Apel Ploiești.

„În mod regretabil, cu încălcarea prevederilor Constituției României și ale Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, care consacră caracterul general obligatoriu al actelor jurisdicționale ale Curții Constituționale de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, o instanță judecătorească a dispus, fără temei constituțional și legal, cu privire la efectele unei hotărâri obligatorii adoptate de instanța constituțională. Aceste aspecte au determinat Curtea să acționeze procesual pentru a apăra ordinea constituțională și efectele Hotărârii nr.32/2024”, se arată în comunicatul CCR.