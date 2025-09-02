O schimbare istorică a modului în care mulți americani își cumpără produsele alimentare începe să fie vizibilă, în urma unei decizii-cheie a lui Trump

Reducerile aplicate de administrația Trump Programului de asistență nutrițională suplimentară (SNAP), care oferă americanilor cu venituri mici o putere de cumpărare mai mare în magazinele alimentare, au început să intre în vigoare de luni. Ele vor avea efecte majore asupra multor familii, cărora le va scădea puterea de cumpărare, dar și asupra magazinelor alimentare, arată o analiză CNBC.

Estimările analiștilor arată că aceasta este „cea mai mare reducere a SNAP din istorie”, un program federal care, într-o formă sau alta, datează din epoca „New Deal” (1933-1939) și oferă în prezent asistență alimentară de bază pentru peste 40 de milioane de persoane.

Magazinele alimentare mari și mici se pregătesc prin urmare pentru impactul modificărilor aduse programului.

O analiză CBO publicată luna aceasta estimează că de cupoanele alimentare vor beneficia de acum cu 2,4 milioane de americani mai puțin într-o lună medie. Alte estimări arată că familiile din SUA ar putea pierde între 72 și 231 de dolari pe lună din sprijinul acordat de stat.

Walmart, un posibil câștigător al reducerilor

În timp ce americanii cu venituri mici vor avea mai multe dificultăți în a se califica pentru a primi beneficii – iar asta îi va afecta personal, pe ei și familiile lor – mulți experți prevăd că unii dintre cei mai mari comercianți alimentari ar putea de fapt să beneficieze.

„La prima vedere, s-ar putea crede că reducerea programului SNAP ar fi un lucru negativ, dar, având în vedere modul în care s-au desfășurat lucrurile în trecut și modul în care cred că se vor desfășura de data aceasta, magazinele alimentare cu prețuri reduse vor vedea, în final, un efect pozitiv”, a declarat pentru CNBC Michael Baker, analist la D.A. Davidson & Co.

Baker a menționat Walmart ca unul dintre retailerii care vor simți probabil un impact pozitiv al modificărilor aduse programului SNAP.

„Consumatorii trebuie să găsească alte modalități de a economisi bani, dar tot au nevoie de produse alimentare. Prevăd un impact negativ ușor asupra valorii achizițiilor sau a numărului de unități pe tranzacție, dar acest lucru tinde să fie compensat de creșterea traficului”, a declarat Baker.

În schimb, magazinele mai scumpe ar putea simți un impact negativ.

Scott Moses, șeful grupului de investiții bancare în domeniul alimentar, restaurante și farmacii la Solomon Partners, se așteaptă, de asemenea, ca Walmart să iasă câștigător în urma modificărilor SNAP.

„Fiind cel mai mare magazin alimentar din lume – cu o marjă de profit foarte mare – Walmart poate folosi dimensiunea sa și costul extrem de redus al datoriei pentru a profita de reducerile SNAP – așa cum a făcut în cazul inflației alimentare – oferind prețuri mai bune decât cele pe care concurenții săi mai mici își pot permite”, a spus Moses.

Probleme pentru magazinele independente

Potrivit lui Baker, impactul cel mai mare asupra magazinelor alimentare se va resimți în marja profit, iar cel mai mult vor avea de suferit magazinele independente. Operatorii magazinelor alimentare independente sunt neliniștiți.

Stephanie Johnson, vicepreședinta grupului pentru relații guvernamentale la Asociația Națională a Comercianților cu Amănuntul, care reprezintă 20.000 de magazine alimentare independente și mici lanțuri din întreaga țară, anticipează probleme.

Membrii NGA reprezintă o treime din industria alimentară și 250 de miliarde de dolari în vânzări pe an, dar expunerea la SNAP variază foarte mult, unii comercianți având mai puțin de 1% din vânzări, în timp ce alții ajung la 70%.

„Membrii noștri au o marjă de profit netă între 1 și 2%, ceea ce reprezintă o schimbare majoră. Din cauza acestor marje, membrii noștri nu se îmbogățesc din SNAP”, a spus ea.

Grupul comercial va discuta cu Congresul, arătând că SNAP reprezintă aproximativ 12% din vânzările de produse alimentare din SUA, iar 6-10% din aceste vânzări ar putea fi afectate de pierderea beneficiilor, cu efecte în lanț asupra locurilor de muncă din sector, dar ea a spus că este puțin probabil ca vreo schimbare să fie anulată în actualul Congres.

Costul pentru americanii obișnuiți

Costul pentru americani va depăși în cele din urmă suma cheltuită la magazinele alimentare, potrivit lui Michael Goldberg, profesor asociat la Weatherhead School of Management de la Case Western Reserve University.

Acesta a semnalat CNBC o problemă mai mare care stă la baza dezbaterii privind reforma SNAP și care este ascunsă — scăderea valorii nutriționale.

Goldberg spune că SNAP a servit ca un fel de parteneriat între guvernul federal și comercianții cu amănuntul, care a oferit persoanelor cu venituri mici acces la alimente pe care altfel nu le-ar fi putut cumpăra.

„Banii ajung mai degrabă la Walmart decât la piața fermierilor”, a spus Goldberg.

Asta înseamnă că clienții SNAP, care odată și-ar fi cheltuit cupoanele pentru produse mai scumpe, dar mai sănătoase, de la piața fermierilor, acum vor fi mai predispuși să aleagă produsele de la Walmart. Aceste costuri sociale, spune el, sunt mai greu de calculat.

„Plătim pentru asta într-un fel sau altul dacă oamenii nu mănâncă sănătos”, a spus Goldberg.