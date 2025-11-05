„O schimbare radicală în modul în care Europa își procură energia”. Acord negociat în secret de Polonia cu SUA

Polonia lucrează la un acord pentru importul unor cantități mai mari de gaz natural lichefiat (GNL) din SUA menite aprovizionării Ucrainei și Slovaciei, un acord care ar consolida și mai mult legăturile Uniunii Europene cu domeniul energetic american, spun două surse familiarizate cu negocierile, potrivit agenției de presă Reuters.

Oficialii sunt așteptați să anunțe o declarație comună pentru a stimula importurile după o întâlnire a părților în cadrul unei conferințe transatlantice privind energia, care va avea loc la Atena la sfârșitul acestei săptămâni, a precizat una dintre surse.

„După aceea, vor urma discuții privind condițiile de aprovizionare a Slovaciei”, a declarat una dintre surse pentru Reuters. Volumele potențiale care vor fi transportate spre sud, prin Polonia, ar putea ajunge la 4-5 miliarde de metri cubi de gaz pe an, aproximativ echivalentul consumului anual de gaz al Slovaciei, au mai spus sursele.

Se preconizează că acesta va fi cel mai recent dintr-o serie de acorduri energetice încheiate între oficialii guvernamentali și companiile din Europa și SUA, pe fondul eforturilor Washingtonului de a stimula exporturile de gaz și tehnologie nucleară americană.

Departamentul american al Energiei nu a răspuns imediat unei solicitări de a transmite un punct de vedere, iar Ministerul Energiei din Polonia a refuzat să comenteze.

„Oportunitate istorică”

„Nu am profitat pe deplin de această oportunitate istorică de a elibera Europa de dependența de energia rusă și de a o orienta către cea americană, dar acum această administrație acționează cu toată forța și se produce o schimbare reală”, a declarat un oficial american. „Acest lucru ar putea pecetlui acordul, am putea asista la o schimbare radicală în modul în care Europa își procură energia”, a adăugat el.

UE a prezentat luna trecută noi planuri pentru a pune capăt achizițiilor de petrol și gaze rusești, cu un nou pachet de sancțiuni care interzice importurile de GNL rusesc până în 2027.

Unele state membre ale UE cumpără în continuare energie din Rusia, în timp ce susțin Ucraina în război. Slovacia și Ungaria încearcă să găsească un echilibru între a fi aliați ai Washingtonului și a importa energie din Rusia, ceea ce a atras critici din partea președintelui american Donald Trump.

În septembrie, secretarul american al Energiei, Chris Wright, a transmis în privat miniștrilor europeni „un mesaj foarte puternic despre încrederea în SUA ca partener energetic și interesul Americii de a face mai mult (împreună) cu Europa”, a declarat un fost diplomat.

În aceeași săptămână, secretarul american de Interne, Doug Burgum, s-a întâlnit cu ministrul italian al energiei, promițând să aprofundeze relațiile prin creșterea vânzărilor de GNL din SUA. Două zile mai târziu, compania italiană de utilități Edison a semnat un contract de furnizare pe 15 ani pentru gazul lichefiat.

Wright s-a întâlnit cu oficiali polonezi și slovaci la Viena în săptămâna următoare. Slovacia a semnat un acord cu SUA pentru o nouă centrală nucleară pe 7 octombrie.

Utilizarea GNL de către UE a atins niveluri istorice în acest an, SUA furnizând în prezent aproximativ 55% din aprovizionare, față de 27% în 2021. Înlocuirea completă a tuturor importurilor de gaz rusesc cu GNL american va ridica acest procent la peste 80%, potrivit calculelor Reuters.