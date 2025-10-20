O șefă din ANAF spune că firmele din România ar putea scăpa de declarațiile fiscale, datorită sistemului SAF-T

Firmele din România ar putea scăpa de corvoada depunerii mulțimii actuale de declarații fiscala la ANAF, datorită sistemului de raportare SAF-T, introdus la societățile de toate dimensiunile, din 2025 – a declarat Magdalena Grădinaru, directoare adjunctă a Direcției de Administrare a Marilor Contribuabili, din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).