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Actualitate

O substanță de care medicina și legea s-au ferit e susținută de unii medici pentru pacienții cu boli grave. „Medicina a dezvoltat numeroase instrumente pentru a combate durerea, dar puține pentru a cultiva sensul sau pacea interioară” 

Alina Neagu
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Am întrebat un medic ATI din România ce crede despre pledoaria unui coleg din Boston, SUA, care vorbește despre posibilitatea administrării psilocibinei, o substanță psihedelică, extrasă din așa-numitele „ciuperci magice”. La pacienți, nu contează doar atenuarea durerii, ci și combaterea disperării și senzației de a nu mai lupta pentru viața lor.

În Statele Unite se discută tot mai serios despre posibilitatea administrării psilocibinei, o substanță psihedelică, extrasă din așa-numitele „ciuperci magice”, pacienților aflați în stadii dificile, pentru a le alina suferința psihică și teama de moarte. 

Uneori, pacienții refuză să mai lupte pentru a-și prelungi viața, pentru că nu mai văd sensul. Pentru familii și cei dragi, renunțarea nu e cea mai bună soluție, dar există o limită firească psihologică a celor suferinzi.

Dar dacă medicii s-ar apleca acestei probleme, a sensului, s-a întrebat recent . Daniela J. Lamas, medic pneumolog și specialist în terapie intensivă la Brigham and Women’s Hospital din Boston. Noi am discutat cu un medic român despre această posibilitate. Mai ales că psilocibina poate acționa, spun unele studii, și în cazul unor cazuri de depresie rezistentă la alte tratamente. 