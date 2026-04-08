O sursă de la Casa Albă dezvăluie un detaliu major despre planul în 10 puncte, pentru încheierea războiului, publicat de Iran

Un înalt responsabil al Casei Albe a declarat miercuri că planul în zece puncte făcut public de Iran, care conține cereri a priori greu de acceptat de către Washington, nu este documentul ce servește ca bază pentru negocierile cu SUA, informează AFP.

„Documentul menționat de presă nu este planul asupra căruia lucrăm. Nu vom negocia în public”, a declarat această sursă, solicitând anonimatul, după ce Donald Trump evocase marți un plan „viabil” înaintat de Iran, potrivit Agerpres.

Președintele american a criticat dur, într-un mesaj publicat miercuri pe rețeaua sa Truth Social, „numeroasele acorduri, liste și scrisori trimise de oameni care nu au absolut nimic de-a face cu negocierile dintre Iran și SUA; de multe ori, aceștia sunt mincinoși și șarlatani sau și mai RĂU”.

„Există doar un set de «PUNCTE» pertinente care sunt acceptabile pentru SUA și noi le vom discuta cu ușile închise”, a adăugat Trump, continuând: „Acestea sunt PUNCTELE în baza cărora ne-am dat acordul pentru o ÎNCETARE A FOCULUI. Este vorba despre ceva rezonabil și care poate fi rezolvat cu ușurință”.

Angajamentul Republicii Islamice de a nu dezvolta arme nucleare, dar și recunoașterea de către Statele Unite a dreptului Iranului de a îmbogăți uraniu și negocieri privind nivelul de îmbogățire se numără printre cele zece puncte ale planului pe care Teheranul l-a propus Washingtonului pentru a negocia încheierea războiului.

Prima rundă de negocieri pentru încheierea războiului printr-un tratat de pace va avea loc vineri la Islamabad, capitala Pakistanului, și se va baza pe un plan în zece puncte prezentat de Teheran, care include multe dintre cererile iraniene anterioare războiului lansate în urmă cu 40 de zile de Statele Unite și Israel.

Cele 10 puncte sunt: