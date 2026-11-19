Incident la Arestul Central miercuri seară. O susținătoare a fostului candidat la alegerile prezidențiale a agresat un jandarm, pe care l-a muscat de mână și l-a lovit, în timp ce o ducea la Secția 14 de Poliție din Capitală pentru că a refuzat să se legitimeze la protestul din fața clădirii unde este încarcerat Călin Georgescu.

Potrivit Jandarmeriei Capitalei, incidentul a avut loc miercuri, în jurul orei 22:10, în timp ce participanții la protest părăseau zona Arestului Central, o femeie a tulburat liniștea publică prin strigăte și manifestări vocale repetate.



„La solicitarea forțelor de ordine, aceasta a refuzat în mod repetat să furnizeze datele necesare stabilirii identității, motiv pentru care a fost condusă la sediul Secției 14 Poliție, cu autospeciala jandarmeriei. Pe timpul deplasării, persoana a devenit recalcitrantă, agresând fizic un jandarm, pe care l-a mușcat de mână și l-a lovit în zona feței, provocându-i leziuni”, a transmis Jandarmeria.

Femeia a fost identificată la Secția 14 Poliție și pe numele ei a fost deschis un dosar penal pentru ultraj. De asemenea, a fost sancționată cu o amendă în cuantum de 2.000 de lei pentru deranjarea ordinii și liniștii publice.

În timp ce se afla la secție, femeia a acuzat dureri și a chemat ambulanța.



„Pe durata desfășurării procedurilor la sediul Secției 14 Poliție, în exteriorul instituției s-au aflat aproximativ 25 de persoane, susținători ai persoanei în cauză. În jurul orei 00:40, în urma unui apel la numărul unic de urgență 112, la fața locului a fost solicitat un echipaj de poliție și unul medical. Ulterior, în jurul orei 02:00, persoana în cauză a solicitat asistență medicală, acuzând dureri la nivelul unui genunchi, fiind transportată la Spitalul Universitar pentru investigații și îngrijiri medicale, sub escorta unui echipaj de poliție”, a mai precizat Jandarmeria Capitalei.



Jandarmul agresat s-a deplasat la Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici”, în vederea efectuării examinării medico-legale.



Un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 a preluat dosarul și va continua cercetările.