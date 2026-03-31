„O tactică familiară”, folosită de americani în războiul dintre Iran și Irak, vehiculată acum pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz

Strâmtoarea Ormuz, pe timp de pace una dintre principalele rute ale comerțului mondial cu petrol, este practic închisă din cauza ripostei lansate de Iran la atacurile inițiate de SUA și Israel împotriva sa, iar CNN a scris că în actualul context reapare la suprafață o idee familiară: înregistrarea tancurilor petroliere sub pavilionul unei alte țări pentru a-i asigura trecerea și a menține fluxul de țiței.

Conform unei propuneri, se discută dacă tancurile petroliere ar putea traversa strâmtoarea sub pavilion pakistanez, ceea ce le-ar permite eventual să beneficieze de o anumită formă de protecție la trecere sau chiar de undă verde din partea Iranului.

Până la operațiunea lansată în 28 februarie de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, Strâmtoarea Ormuz era locul prin care trecea circa o cincime din aprovizionarea globală cu petrol și gaze naturale. În plus, era ruta tranzitată de majoritatea transporturilor de alimente pe care le importau țările din Golful Persic.

Model similar cu cel din „Războiul petrolierelor”

O astfel de „tactică familiară”, după cum a descris-o CNN, nu este fără precedent. O situație de acest gen a avut loc în perioada conflictului dintre Iran și Irak din anii `80, cunoscut ca „Războiul petrolierelor”, în care ambele tabere vizau transporturile de petrol ale adversarilor pentru a-și paraliza reciproc economiile. Irakul ataca exporturi iraniene, în timp ce Iranul răspundea lovind nave, multe dintre ele asociate Kuweitului.

În aceste condiții, Kuweitul a solicitat protecție externă. Astfel, în 1987, Washingtonul lansat operațiunea Earnest Will, un program prin care petrolierele Kuweitului primeau pavilion american și navigau sub protecția forțelor navale ale SUA.

În cadrul operațiunii, nave de război ale SUA au escortat convoaie prin Golf, în timp ce marinele aliate au deminat zona, au patrulat rutele de navigație și au monitorizat traficul. În unele cazuri, de protecția americană au beneficiat chiar și nave neutre.

CNN a mai remarcat că, deși în prezent este vehiculat un model similar, există câteva diferențe cheie. În „Războiul petrolierelor”, Iranul încerca să își preseze adversarii fără a declanșa o confruntare pe scară largă cu SUA, în timp ce acum se vede deja angrenat într-un conflict direct și existențial cu Washingtonul.