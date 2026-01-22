O țară criticată în mod repetat de Trump îndeamnă UE să își construiască o armată comună proprie: „Ar fi mai eficient”

Membri ai guvernului spaniol prezenți la o ședință a parlamentului de la Madrid (imagine ilustrativă), FOTO: Eduardo Parra / ContactoPhoto / Profimedia Images

Spania, una dintre țările NATO criticate în mod repetat de președintele Donald Trump pentru procentul din PIB alocat cheltuielilor militare, îndeamnă Uniunea Europeană să facă pași către crearea unei armate comune a blocului, ca măsură de descurajare, transmite Reuters.

Informația a fost anunțată într-un comentariu făcut pentru agenția de presă Reuters de către Jose Manuel Albares, ministrul spaniol de externe, înaintea reuniunilor ce urmează să aibă loc joi la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Albares a adăugat că UE ar trebui să se concentreze mai întâi pe reunirea activelor sale tangibile pentru a integra în mod corespunzător industria de apărare, iar apoi pe mobilizarea unei „coaliții a celor dispuși”.

Ministrul spaniol a mai afirmat că îngrijorările legate de disponibilitatea cetățenilor europeni de a se mobiliza militar reprezintă o „dezbatere legitimă”, însă că șansele de a aduna o masă critică sunt mai mari la nivel de bloc decât la nivel național.

„Un efort comun ar fi mai eficient decât 27 de armate naționale separate”, a subliniat șeful diplomației spaniole.

Spania e una dintre țările codașe ale NATO privind cheltuielile militare

Comentariile lui Albares pot părea oarecum surprinzătoare, având în vedere că guvernul din care face parte a alocat printre cele mai scăzute procente din PIB cheltuielilor militare și cu apărarea, și a fost un critic vocal al acordului convenit de NATO în iunie anul trecut de a crește la 5% ținta țărilor Alianței pentru astfel de cheltuieli.

În 2024, Spania a alocat doar 1,28% din PIB pentru cheltuielile militare, însă premierul Pedro Sanchez a declarat în octombrie anul trecut că procentul va ajunge la 2% până la finalul lui 2025. El a respins însă ținta de 5%, afirmând încă de la finalizarea negocierilor în iunie că țara sa a primit practic o derogare de la noul obiectiv și că pentru Spania el va fi de 2,1% din PIB.

„Trecerea de la 2% la 5% până în 2035 ar necesita cheltuieli suplimentare de 350 de miliarde de euro, care ar putea fi acoperite doar prin majorarea impozitelor pentru fiecare lucrător cu aproximativ 3.000 de euro pe an, eliminarea indemnizațiilor de șomaj, de boală și de maternitate, reducerea tuturor pensiilor cu 40% sau înjumătățirea investițiilor statului în educație”, a argumentat el.

În aceeași zi, președintele Donald Trump a declarat că va negocia personal cu Spania în vederea creșterii cheltuielilor sale militare, amenințând totodată țara din vestul Europei cu taxe vamale punitive dacă nu va face acest lucru.

„Spania este singura țară, dintre toate țările care refuză să… Deci vor să profite puțin, dar vor trebui să ne plătească înapoi prin comerț, pentru că nu voi permite să se întâmple asta. Este nedrept”, a acuzat, printre altele, Donald Trump.

Trump și-a reluat amenințările în luna octombrie, când a sugerat inclusiv că Spania ar trebui dată afară din NATO dacă nu își crește cheltuielile militare.

Jose Manuel Albares fotografiat alături de secretarul american de stat Marco Rubio în timpul unei vizite pe care șeful diplomației spaniole a efectuat-o la Washington pe 22 mai 2025, FOTO: Mehmet Eser / Zuma Press / Profimedia Images

Nouă reuniune pentru a discuta despre Groenlanda

Declarațiile lui Albares vin înaintea unei reuniuni de urgență între liderii UE, programată pentru mai târziu în cursul zilei de joi, la Bruxelles, pentru a coordona un răspuns comun la situația privind Groenlanda.

Un purtător de cuvânt al Consiliului European a confirmat miercuri seara că reuniunea va avea loc în continuare, în pofida anunțului lui Trump de pe rețelele de socializare potrivit căruia el și Mark Rutte, secretarul general al NATO, ar fi „stabilit cadrul unui acord”. Liderul de la Casa Albă a precizat totodată că va renunța să impună taxe vamale punitive împotriva celor 8 țări europene pe care le-a acuzat că se opun anexării Groenlandei de către SUA.

Albares, care a vorbit miercuri după o întâlnire la Delhi cu omologul său indian, Subrahmanyam Jaishankar – întâlnire ce a inclus discuții despre aprofundarea legăturilor în domeniul apărării – a subliniat că intenția unei armate comune a UE nu este de a înlocui NATO.

„Dar trebuie să demonstrăm că Europa nu este un loc care să se lase constrâns militar sau economic”, a adăugat șeful diplomației spaniole.

Un înalt oficial din domeniul afacerilor externe a confirmat joi că poziția lui Albares a rămas neschimbată, chiar dacă Donald Trump a declarat în premieră miercuri la Davos că nu va folosi forța pentru a obține Groenlanda.

Conceptul integrării forțelor militare naționale într-o armată europeană supranațională a fost propus pentru prima dată în 1951, pentru a contracara Uniunea Sovietică și pentru a asigura că reînarmarea Germaniei nu reprezintă o amenințare pentru vecinii săi, însă a fost respins prin vot de parlamentul Franței în 1954.

„Ideea apărării europene a făcut parte din originile Uniunii Europene. Depinde de generația mea să ducă această sarcină la bun sfârșit”, a argumentat Jose Manuel Albares.