O țară din Europa face referendum ca să includă în Constituție utilizarea banilor cash

Elveția se pregătește să includă utilizarea numerarului în Constituție, iar în luna martie va organiza un referendum, în condițiile în care populația sprijină existența în continuare a banilor fizici, în pofida trecerii pe scară largă la plățile digitale, scrie Bloomberg, conform Agerpres.

Ideea are sprijinul a aproximativ 60% dintre alegători, înaintea referendumului programat în 8 martie, arată două sondaje separate realizate de postul de radio elvețian SRG și grupul de presă Tamedia/20 Minuten.

Elvețienii s-au diferențiat mult timp față de alte țări prin ideea de a folosi banii cash, deși utilizarea acestora a scăzut în ultimul deceniu. În 2024, cardurile de debit au depășit bancnotele și monedele ca fiind cea mai utilizată metodă de plată, potrivit unui sondaj al Băncii Naționale a Elveției.

La scrutinul de luna viitoare, elvețienii vor avea de ales între o propunere înaintată de activiștii pentru utilizarea numerarului și o propunere alternativă a Guvernului. Ambele implică includerea numerarului în Constituție și diferă doar prin detalii. Versiunea guvernamentală are un sprijin ușor mai mare.

Alegătorii se vor pronunța și asupra unei propuneri vizând eliminarea unei prevederi fiscale care dezavantajează cuplurile în care ambii soți au venituri, denumită popular „pedeapsa pentru nuntă”. După ce primele sondaje au arătat că întreaga populație este în favoarea acestei propuneri, sprijinul s-a mutat acum doar către partidele de stânga și liberale. Sprijinul a scăzut la puțin peste 50%, arată sondajele.

În prezent, sistemul fiscal elvețian favorizează cuplurile în care unul dintre parteneri, adesea soțul, câștigă semnificativ mai mult decât celălalt sau în care lucrează doar un partener. La rândul său, povara cuplurilor care câștigă salarii similare crește adesea atunci când se căsătoresc, deoarece acestea sunt evaluate pe baza veniturilor lor combinate. Acest lucru afectează aproximativ 670.000 de cupluri.

Elvețienii vor vota, de asemenea, asupra unei propuneri de reducere a taxelor care finanțează postul public de radio și de creștere a cheltuielilor pentru combaterea schimbărilor climatice. Sondajele arată că, cel mai probabil, ambele vor fi respinse.