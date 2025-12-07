Sari direct la conținut
O țară din Europa se gândește să introducă o nouă limbă oficială. Ar fi a patra

Foto: Candybox Images | Dreamstime.com

Limba engleză ar trebui să devină a patra limbă oficială a Luxemburgului, a declarat mediul de afaceri al țării, în încercarea de a atrage talente în Marele Ducat și de a stimula competitivitatea, scrie publicația Luxemburg Times.

Limba ar trebui să fie ridicată la același statut cu luxemburgheza, franceza și germana, a declarat Camera de Comerț într-un raport publicat marți. În paralel, camera a afirmat că luxemburgheza ar trebui promovată ca „limba integrării”, având în vedere că mulți dintre noii veniți în țară nu vorbesc nici franceza, nici germana.

O analiză a ultimului recensământ al țării, realizat în 2021, a arătat că limba engleză câștigă în importanță și este acum a treia limbă cea mai vorbită în Luxemburg.

