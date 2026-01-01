O țară din Europa vrea să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, după modelul Australia

„Numeroase studii și rapoarte atestă acum diferite riscuri induse de o utilizare excesivă a ecranelor digitale de către adolescenți”, este justificarea guvernului francez pentru a urma exemplul Australiei, care a interzis pentru prima dată la nivel mondial platformele precum Facebook, Snapchat și YouTube, potrivit The Guardian.

Un proiect de lege care interzice utilizarea rețelelor sociale de către persoanele cu vârsta sub 15 ani va fi supus verificărilor juridice și se preconizează că va fi dezbătut în parlament la începutul anului viitor.

Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat în mod clar în ultimele săptămâni că dorește ca Franța să urmeze rapid exemplul Australiei, care a introdus în decembrie prima interdicție din lume privind utilizarea platformelor de socializare de către persoanele cu vârsta sub 16 ani.

Le Monde și France Info au raportat miercuri că proiectul de lege a fost finalizat și conține două măsuri: interzicerea rețelelor sociale pentru persoanele sub 15 ani și interzicerea telefoanelor mobile în licee, unde studiază elevii cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani. Telefoanele au fost deja interzise în școlile primare și gimnaziale.

Proiectul de lege va fi supus în zilele următoare examinării juridice a Consiliului de Stat al Franței. Sindicatele din învățământ vor analiza, de asemenea, propunerea de interzicere a telefoanelor în licee.

Guvernul dorește ca interdicția privind rețelele sociale să intre în vigoare începând cu septembrie 2026.

Le Monde a raportat că textul proiectului de lege menționează „riscurile utilizării excesive a ecranelor de către adolescenți”, inclusiv pericolele expunerii la conținut inadecvat pe rețelele sociale, hărțuirea online și modificarea ritmului de somn. Proiectul de lege menționează necesitatea de a „proteja generațiile viitoare” de pericolele care le amenință capacitatea de a se dezvolta și de a conviețui într-o societate cu valori comune.

La începutul acestei luni, Macron a confirmat într-o dezbatere publică la Saint Malo că dorește interzicerea rețelelor sociale pentru adolescenții tineri. El a spus că există „un consens în formare” cu privire la această problemă după ce Australia a introdus interdicția. „Cu cât timpul petrecut în fața ecranului este mai mare, cu atât performanțele școlare scad…cu cât timpul petrecut în fața ecranului este mai mare, cu atât problemele de sănătate mintală cresc”, a spus el.

El a folosit analogia unui adolescent care se urcă într-o mașină de Formula 1 înainte de a învăța să conducă. „Dacă un copil se află într-o mașină de Formula 1 și pornește motorul, nu vreau să câștige cursa, vreau doar să coboare din mașină. Vreau să învețe mai întâi codul rutier, să se asigure că mașina funcționează și să-l învăț să conducă o altă mașină.”

Mai multe alte țări iau în considerare interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani, după interdicția din Australia, printre care Danemarca, al cărei guvern speră să introducă o interdicție în 2026, și Norvegia. Malaezia planifică, de asemenea, o interdicție a rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani începând din 2026. În Marea Britanie, guvernul laburist nu a exclus o interdicție, afirmând că „nimic nu este exclus”, dar orice interdicție trebuie să se bazeze pe „dovezi solide”.

Anne Le Hénanff, ministrul francez responsabil cu dezvoltarea digitală și inteligența artificială, a declarat luna aceasta pentru Le Parisien că interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani este o prioritate a guvernului și că proiectul de lege va fi „scurt și compatibil cu legislația europeană”, și anume cu Legea serviciilor digitale (DSA) a UE – regulament menit să combată discursurile instigatoare la ură, dezinformarea și informațiile false.

Interdicția privind rețelele sociale face parte din încercarea lui Macron de a-și contura moștenirea, în contextul în care intră în ultimul său an dificil ca președinte, cu un parlament divizat, notează The Guardian.