O țară din UE interzice accesul premierului israelian. „Guvernul transmite un mesaj clar”

Slovenia a impus joi o interdicție de călătorie pentru prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, potrivit unui comunicat al guvernului, după ce anul trecut a recunoscut oficial Palestina, iar în iulie a interzis accesul pentru doi miniștri israelieni de extremă dreapta, relatează Reuters.

„Prin această acțiune, Slovenia își confirmă angajamentul față de dreptul internațional, valorile universale ale drepturilor omului și o politică externă principială și coerentă”, a declarat Neva Grasic, secretară de stat în Ministerul afacerilor externe, potrivit mesajului postat pe pagina de X a guvernului sloven.

În vară Slovenia, membră a UE, a introdus un embargo la arme în cazul Israelului în august și a interzis importurile de bunuri produse pe teritoriile palestiniene aflate sub ocupație israeliană.

Grasic a declarat că guvernul sloven a acționat împotriva lui Netanyahu deoarece premierul israelian este acuzat de Curtea Internațională de Justiție de comiterea de crime de război în Gaza.

„Publicul este conștient de faptul că sunt în curs de desfășurare proceduri împotriva sa pentru comiterea de crime de război și crime împotriva umanității”, a declarat secretara de stat.

„Prin această decizie, guvernul transmite un mesaj clar statului Israel că Slovenia se așteaptă la respectarea consecventă a deciziilor instanțelor internaționale și a dreptului internațional umanitar”, a adăugat ea.

Slovenia și alte țări europene au cerut în repetate rânduri un armistițiu în Gaza și o sporire a livrărilor de ajutoare către enclava palestiniană.

În iulie, guvernul sloven a impus un embargou asupra exporturilor, importurilor și tranzitului de arme către și dinspre Israel, la două săptămâni după ce i-a declarat pe ministrul securității naționale al Israelului, Itamar Ben-Gvir, și pe ministrul finanțelor, Bezalel Smotrich, persona non grata pentru „declarații genocidare” și incitare la violență împotriva palestinienilor.

În august, Slovenia a introdus o interdicție asupra importurilor de bunuri produse pe teritoriile palestiniene ocupate de Israel și a aprobat un pachet suplimentar de ajutor pentru palestinienii din Gaza.