O țară importantă anunță că va închide peste 750 de companii de stat: „Credeam că sunt 300 sau 400, dar s-a dovedit că sunt 1.074”

Guvernul Indoneziei, a patra cea mai populată țară din lume și una dintre primele 20 de economii la nivel mondial, va închide peste 750 companii publice până la finalul anului. Anunțul a fost făcut vineri de către președintele Prabowo Subianto, care a evocat posibilitatea creării unui tribunal special însărcinat cu anchetarea consiliilor de administrație „neproductive”, transmit AFP și Agerpres.

„Există prea multe companii publice neproductive, mereu pe cale să anunțe pierderi, dar care pretind că înregistrează beneficii. Aceste beneficii sunt pur și simplu inventate”, a declarat Prabowo Subianto în discursul său anual privind starea națiunii, rostit în parlamentul indonezian.

„Odată cu crearea în 2025 a fondului suveran indonezian Danantara pentru a gestiona activele de stat, am descoperit că există 1.074 de companii publice”, a dezvăluit șeful statului.

„Credeam că sunt 300 sau 400, dar s-a dovedit că sunt 1.074. Și aceste companii publice acționează uneori după bunul lor plac, fără niciun simț de responsabilitate față de națiune, față de stat”, a continuat acesta.

Guvernul indoneziei a desființat deja aproape 300 de companii de stat

Până în prezent, 290 de astfel de companii au fost închise, iar până la 31 decembrie nu ar urma să rămână mai mult de 300, a explicat el.

„Vom închide peste 750 de companii și nu le vom păstra decât pe cele care sunt productive, pe cele care creează o valoare adăugată pentru populație”, a subliniat președintele Indoneziei, referindu-se la ceea ce în opinia sa „ar putea fi cea mai amplă restructurare de companii din lume”.

Prabowo a susținut că această campanie a permis reducerea costurilor cu circa 50.000 de miliarde de rupii indoneziene (peste 2,4 miliarde euro), reprezentând în special salariile directorilor, cheltuieli pentru închirierea clădirilor și pentru automobile.

Obiectivul pentru acest an este realizarea de economii în valoare de 70.000 de miliarde de rupii indoneziene (3,36 miliarde euro).