O țară micuță din Africa a stârnit furia Chinei, care o acuză că se opune cursului istoriei

China a declarat miercuri că liderii din Eswatini, una dintre cele mai mici state din Africa, sunt „întreținuți și hrăniți” de Taiwan, folosind un limbaj neobișnuit de dur pentru a condamna micuțul regat din sudul Africii pentru găzduirea președintelui taiwanez Lai Ching-te, relatează Reuters.

China și Taiwan își aduc de mult timp acuzații reciproce de „diplomație a dolarului”, sugerând că oferă sprijin țărilor în curs de dezvoltare în schimbul adoptării unor poziții diplomatice. Acestea se referă în general la recunoașterea sau ca stat a Taiwanului, o insulă guvernată democratic pe care China o revendică drept teritoriu al său.

Cele mai recente critici ale China au venit după ce Lai s-a întors acasă marți dintr-o vizită surpriză în Eswatini, țară mai cunoscută sub numele de Swaziland, pe care și l-a schimbat oficial în 2018.

Aceasta, o țară cu un teritoriu ce nu depășește 18.000 de kilometri pătrați, menține relații diplomatice formale cu Taiwanul. Doar alte 11 state din jurul lumii fac acest lucru la nivel oficial.

Eswatini pe harta Africii, FOTO: Priakhin Mikhail / Alamy / Alamy / Profimedia

Beijingul îl consideră pe Lai un „separatist” și a cerut altor țări să refuze să aibă relații cu guvernul său sau să îl găzduiască.

Guvernul lui Lai a acuzat China că a forțat trei state din Oceanul Indian – Seychelles, Mauritius și Madagascar – să refuze permisiunea de survol pentru aeronava sa atunci când acesta a planificat inițial, luna trecută să participe la celebrarea celei de-a 40-a aniversări a urcării pe tron a regelui Mswati al III-lea.

Aceste, regele din Eswatini, este considerat ultimul monarh absolut din Africa și unul dintre ultimii din lume.

China a condamnat dur vizita președintelui Lai în țara africană

Lin Jian, purtător de cuvânt al ministerului chinez de externe, a declarat că președintele Lai „s-a strecurat” pentru a ajunge în Eswatini și că acest lucru arată că activitățile „separatiste” sunt respinse de comunitatea internațională și reprezintă „un scandal și o farsă”.

„Unii politicieni din Eswatini, întreținuți și hrăniți de Taiwan, au oferit spațiu forțelor pentru independența Taiwanului – acest lucru contravine cursului istoriei, iar China îl condamnă ferm”, a adăugat Lin miercuri într-o conferință de presă.

În comentariile sale el a folosit și o expresie peiorativă care se referă la o persoană aflată în servitute față de alta sau folosită ca un lacheu.

Guvernul Taiwanului a fost într-o stare de sărbătoare după ce Lai a reușit să ajungă în Eswatini și apoi să revină pe o rută ocolitoare, evitând spațiul aerian controlat de Mauritius și Madagascar.

În loc să călătorească cu un avion închiriat de la compania taiwaneză China Airlines, așa cum fusese planificat inițial conform practicii obișnuite, Lai a zburat cu avionul privat A340 al regelui african.

Lai a declarat miercuri că vizita a aprofundat și mai mult prietenia dintre Taiwan și Eswatini.

În pofida „blocadei și represiunii” impuse de China, Taiwan „va avansa cu siguranță în mod constant pe scena internațională” atât timp cât rămâne neclintit și unit și colaborează strâns cu parteneri care împărtășesc aceleași valori, a adăugat președintele taiwanez la o întâlnire săptămânală a partidului politic din care provine.