O țară se va îndatora cu aproape 2% din PIB pentru a face față creșterii prețurilor la combustibil și energie

O sumă totală de 1,73 miliarde de dolari, din finanțări provenite de la agenții internaționale și din India, va fi contractată de guvernul din Sri Lanka pentru a ajuta țara cu un PIB de sub 100 de miliarde de dolari să gestioneze impactul financiar al creșterii vertiginoase a prețurilor importurilor de energie, cauzată de criza din Orientul Mijlociu, a declarat marți un ministru de rang înalt într-un interviu acordat Reuters.

Aproximativ 700 de milioane de dolari sunt așteptate la sfârșitul lunii mai dintr-un program de 2,9 miliarde de dolari al Fondului Monetar Internațional (FMI), care a sprijinit Sri Lanka în perioada în care se redresa după o criză financiară severă declanșată de un deficit de rezerve valutare în 2022.

Anil Jayantha Fernando, ministru adjunct al finanțelor și planificării, a explicat pentru Reuters că fonduri suplimentare de aproximativ 480 de milioane de dolari de la Banca Asiatică de Dezvoltare (ADB) și 100 de milioane de dolari de la Banca Mondială, precum și 450 de milioane de dolari din India sunt așteptate să sprijine rezervele țării.

Ministrul din Sri Lanka a declarat pentru Reuters că, în prezent, datorită mecanismului de consolidare a rezervelor, este puțin probabil ca situația să ducă la o criză a balanței de plăți. El a recunoscut însă că acumularea rezervelor va fi afectată și că va exista o scădere, dar că aceasta poate fi gestionată.

Țara asiatică își importă tot combustibilul

Sri Lanka, care își importă integral combustibilul, a majorat prețurile carburanților cu aproximativ 40%, a introdus raționarea și a declarat ziua de miercuri drept zi liberă legală pentru a limita impactul situației din Orientul Mijlociu.

Costurile în creștere ale energiei au determinat, de asemenea, statul insular să majoreze prețurile la electricitate. Este de așteptat ca, mai târziu în această săptămână, să anunțe o nouă creștere de 18% până la 20% a prețurilor. Aceasta este o condiție prealabilă pusă de FMI pentru împrumut. În luna martie Sri Lanka a majorat cu 7,2% tarifele pentru electricitate.

Statul insular, situat în largul coastei sudice a Indiei, a fost afectat puternic și de un ciclon în luna noiembrie a anului trecut, care a ucis aproximativ 645 de persoane și a provocat pagube estimate la 4 miliarde de dolari, potrivit estimărilor Băncii Mondiale.

Ultimele date ale Băncii Mondiale estimează Produsul Intern Brut al țării la 98,96 miliarde de dolari, ceea ce înseamnă că suma cu care se va împrumuta din cauza creșterii prețurilor la energie este echivalentă cu 1,73% din PIB.

Sri Lanka încearcă să își asigure combustibil de unde poate

Ministrul Jayantha a precizat pentru Reuters că guvernul poartă discuții cu China și Rusia pentru importuri de combustibil, dar că trebuie să stabilească mecanismele de plată, în special în cazul Rusiei.

El a adăugat că nu a fost luată încă o decizie de a efectua plăți în yuani, în pofida faptului că Sri Lanka dispune de un swap valutar în yuani în valoare de 1,5 miliarde de dolari, ca parte a rezervelor sale de 7 miliarde de dolari.

Anil Jayantha Fernando a spus că, în prezent, efortul principal este asigurarea unei aprovizionări continue cu combustibil, iar modalitatea de plată va depinde de scenariile existente.

El a subliniat că Sri Lanka nu are alte planuri în afară de acest obiectiv și nu dorește să devină parte a planurilor strategice ale altor state, deoarece, fiind o țară mică, nu intenționează să se implice în jocurile geopolitice.