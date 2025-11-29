VIDEO Inundațiile devastatoare din sudul Asiei au afectat milioane de persoane. Au murit sute de persoane și există pagube însemnate în mai multe țări

Imagine din localitatea Batipuh din provincia indoneziană Sumatra de Vest, 28 noiembrie 2025. Credit: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ploile musonice, exacerbate de furtunile tropicale, au provocat unele dintre cele mai grave inundații cu care s-a confruntat regiunea în ultimii ani, fiind afectate milioane de persoane în Indonezia, Malaysia, Thailanda și Sri Lanka. Au murit în jur de 600 de oameni, scrie BBC.

Ploile intense au început miercuri pe insula Sumatra din Indonezia. „În timpul inundației, totul s-a dus”, a declarat un locuitor din Bireuen, provincia Aceh din Sumatra, pentru Reuters. „Am vrut să-mi salvez hainele, dar mi s-a prăbușit casa”, a povestit el.

Sute de persoane sunt încă dispărute. Mii de oameni au rămas blocați, iar unii dintre ei așteaptă să fie salvați de pe acoperișuri.

Potrivit bilanțului actualizat sâmbătă, în Indonezia au murit peste 300 de persoane, iar în Thailanda au decedat 160. Decese au fost raportate și în Malaysia.

În Sri Lanka, care a fost lovită de ciclonul Ditwah, peste 130 de persoane au murit și alte circa 170 sunt dispărute, au declarat oficialii.

10 provincii indoneziene afectate de inundații

Un ciclon tropical excepțional de rar, numit Senyar, a provocat alunecări de teren și inundații catastrofale în Indonezia.

Agenția națională pentru gestionarea dezastrelor a declarat sâmbătă că aproape 300 de persoane sunt încă dispărute după ce inundațiile au devastat Sumatra.

„Curentul a fost foarte rapid, în câteva secunde a ajuns pe străzi, a intrat în case”, a declarat pentru o locuitoare din provincia Aceh, Arini Amalia, pentru BBC.

Indonesia's death toll from floods and landslides on Sumatra surpasses 300, with hundreds still missing after cyclone-fueled rains hit the island's northern regions. Read: https://t.co/W1EWf65ZqN pic.twitter.com/9VrDvAuAWC — Reuters Asia (@ReutersAsia) November 29, 2025

Vremea rea ​​a îngreunat operațiunile de salvare și, deși zeci de mii de oameni au fost evacuați, sute sunt încă blocați, a mai spus agenția indoneziană pentru gestionarea dezastrelor.

În Songkhla, provincie din sudul Thailandei, nivelul apei a crescut cu până la 3 metri în una dintre cele mai grave inundații din ultimul deceniu. Au murit cel puțin 145 de persoane.

În cele 10 provincii afectate de inundații au murit peste 160 de persoane, a anunțat guvernul sâmbătă. Peste 3,8 milioane de persoane au avut de suferit din cauza inundațiilor.

Probleme și în alte țări din regiune

În Malaysia vecină, bilanțul deceselor este mult mai mic, dar pagubele sunt, de asemenea, devastatoare. Inundațiile au lăsat sub ape părți din nordul statului Perlis, două persoane murind și zeci de mii fiind forțate să se mute în adăposturi.

Sri Lanka se confruntă la rândul ei cu unul dintre cele mai grave dezastre meteorologice din ultimii ani, iar guvernul a declarat stare de urgență.

Peste 15.000 de case au fost distruse și aproximativ 78.000 de persoane au fost forțate să se mute în adăposturi temporare, au declarat oficialii. O treime din țară a rămas fără electricitate sau apă curentă, au mai precizat aceștia.