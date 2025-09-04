O țară UE a decis să taie drastic TVA pe alimente, până la 6%: „Vom sta cu ochii pe marile lanțuri de magazine”

Guvernul suedez vrea să reducă temporar la jumătate TVA pe alimente, la 6%, în proiectul de buget, pentru a sprijini gospodăriile și economia în general, a anunțat joi premierul Ulf Kristersson, potrivit Reuters.

În ciuda unei serii de reduceri ale ratei dobânzii, creșterea economică a stagnat în acest an din cauza incertitudinii privind impactul tarifelor impuse de președintele american Donald Trump. Economia încă resimte efectele perioadei de inflație ridicată care a urmat pandemiei de COVID-19.

Kristersson a declarat în cadrul unei conferințe de presă că acest lucru a „creat o… recesiune prelungită a economiei care, chiar dacă nu este la fel de dramatică ca cea din timpul crizei financiare din 2008-2009, este de fapt mai gravă în ansamblu”.

Bugetul se va concentra pe puterea de cumpărare a oamenilor

„Prin urmare, bugetul se va concentra în mod clar pe puterea de cumpărare a oamenilor, pe finanțele gospodăriilor… și pe oamenii care muncesc din greu”, a spus el.

Coaliția de dreapta aflată la guvernare a spus săptămâna trecută că proiectul de buget pentru 2026 va include măsuri nefinanțate în valoare de 80 de miliarde de coroane suedeze (8,41 miliarde de dolari) – cel mai mare deficit bugetar de la începutul pandemiei.

Reducerea TVA-ului la alimente va fi temporară, între aprilie 2026 și decembrie 2027. Viceprim-ministrul Ebba Busch a afirmat că o familie medie va economisi 6.500 de coroane suedeze (683 de dolari) pe an, în timp ce un cuplu de pensionari va economisi aproximativ 4.400 de coroane.

„Vom sta cu ochii pe marile lanțuri de magazine”

Pentru a se asigura că economiile sunt transferate consumatorilor, guvernul va înființa și ceea ce a numit o „comisie alimentară” care să urmărească evoluția prețurilor, deși nu a precizat ce măsuri ar putea lua în cazul în care prețurile nu vor scădea.

„Vom sta cu ochii pe marile lanțuri de magazine alimentare”, a declarat Busch.

Piața alimentară cu amănuntul din Suedia este dominată de un număr mic de lanțuri de supermarketuri, iar guvernul și-a exprimat în trecut îngrijorarea cu privire la lipsa concurenței.

În martie, ministrul de finanțe Elisabeth Svantesson i-a convocat pe șefii supermarketurilor pentru discuții privind scumpirea alimentelor.

Guvernul a anunțat deja că va majora alocația de locuință pentru familiile cu venituri mici, cu un cost de 655 de milioane de coroane din buget, iar analiștii se așteaptă ca printre alte măsuri să se numere și reduceri ale impozitului pe venit și pe profit.

Cheltuielile publice vor crește în următorii ani, pe măsură ce Suedia va majora cheltuielile militare pentru a-și îndeplini angajamentele față de NATO și va reduce dependența economiei de combustibilii fosili.

Se preconizează că datoria publică va crește, dar finanțele publice vor rămâne printre cele mai solide din Uniunea Europeană. Suedia are o datorie publică de aproximativ 32% din produsul intern brut, comparativ cu media UE de aproximativ 90%.

Guvernul, care se așteaptă la o creștere a PIB-ului de 0,9% în acest an și de 3,0% în 2026, va prezenta proiectul de buget parlamentului pe 22 septembrie.