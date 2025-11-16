O taxă pentru alimentele procesate nesănătoase, luată în calcul de Comisia Europeană. Este vizată și legislația de control al tutunului

Comisia Europeană ia în calcul să propună o taxă pentru alimentele ultra-procesate cu conținuturi ridicate de grăsime, zahăr sau sare, se arată într-un proiect consultat duminică de dpa, potrivit Agerpres.

Proiectul urmează să fie prezentat oficial la jumătatea lunii decembrie. Autorii săi consideră că taxa va furniza stimulente pentru obiceiuri alimentare mai sănătoase.

Potrivit inițiativei, „o microtaxă la nivelul întregii UE” poate menține prețurile stabile și poate produce schimbări în comportamentul consumatorului fără să cauzeze daune financiare excesive, iar producătorii vor fi mai motivați să facă produse mai sănătoase.

Documentul prevede folosirea veniturilor colectate din taxă exclusiv pentru programe de promovare a unei vieți sănătoase la nivelul întregii UE.

Comisia Europeană vrea și modernizarea legislației de control al tutunului

Planul sanitar prevede, totodată, și modernizarea legislației de control al tutunului până în 2027, precum și introducerea unui sistem de rating la nivelul întregii UE pentru alimentele procesate.



Comisia Europeană, prin diverse inițiative, își propune să reducă mortalitatea provocată de bolile cardiovasculare cu 20% până în 2035.

Bolile cardiovasculare sunt principala cauză de mortalitate în UE, cu peste 1,7 milioane de decese și un cost economic de 280 de miliarde de euro în fiecare an, notează Comisia Europeană.

Comisia a menționat că există dovezi care leagă consumul ridicat de alimente ultra-procesate de o creștere a riscului de obezitate, diabet și boli metabolice.

