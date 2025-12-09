O terapie de ultimă generație, cu radionuclizi, este disponibilă la Anadolu, pentru pacienți români care au cancer. Prof. dr. Kezban Berberoğlu: „Este o nouă generație de tratament, care lovește «ținta» cu precizie de lunetist” 

Terapia cu radionuclizi este parte a unor tratamente de nouă generație împotriva cancerului. Acest tip de tratament are o eficiență extrem de ridicată în cancerul de prostată, în tumori endocrine, ale tractului intestinal și pancreasului în stadii avansate, în care tratamentele obișnuite nu mai pot ajuta. Centrul Medical Anadolu este una dintre puținele instituții medicale europene unde pacienți, inclusiv din România, pot fi tratați cu sprijn de la statul român, dacă există recomandare medicală, cu două substanțe radioactive: Lutețiu-177 și Actiniu-225, indisponibile în România, dar recunoscute ca țintind tumora malignă cu o precizie de ceasornic. Prof. dr. Kezban Berberoğlu, medic specializat în Medicină Nucleară la Centrul Medical Anadolu, Instanbul, Turcia, și Directorul Departamentului de Medicină Nucleară, explică în ce constă terapia cu radionuclizi, în ce tipuri de cancere este recomandată și cât durează un astfel de tratament.

În ultimii ani, tratamentele noi împotriva cancerului s-au dovedit a fi din ce în ce mai eficiente, oferind nu doar o încetinire a evoluției bolii, ci și o calitate mai bună a vieții pacienților.

Din această categorie face parte și terapia cu radionuclizi, de ultimă generație, în care substanța radioactivă, injectată pacientului pe cale intravenoasă, se acumulează în țesutul tumoral distrugându-l din interior. „Radiația se atașează direct de celulele canceroase și le distruge, una câte una ca să spunem așa, fără a afecta țesuturile sănătoase ale organismului”, explică prof.dr. Kezban Berberoğlu, medic specializat în Medicină Nucleară la Centrul Medical Anadolu și Directorul Departamentului de Medicină Nucleară.

Acest tip de tratament și-a demonstrat eficacitatea în tratamentul cancerului de prostată, al tumorilor neuroendocrine ale tractului gastrointestinal și pancreasului. „Dă rezultate foarte bune, în special în formele avansate de boală oncologică metastazată, dar și atunci când metodele tradiționale, cum ar fi chimioterapia și radioterapia, nu pot ajuta. Deoarece, în cazul terapiei cu radionuclizi, organele și țesuturile sănătoase nu sunt afectate, pacienții nu au efecte secundare grave, calitatea vieții este păstrată, iar durata acesteia crește”, completează medicul.

Bombardate cu izotopi radioactivi, tumorile canceroase și metastazele lor își reduc volumul, uneori, până la dispariția lor completă. Și chiar și atunci când tumorile nu pot fi complet distruse, reducerea dimensiunilor lor permite îndepărtarea lor pe cale chirurgicală. „În același timp, moartea celulelor canceroase în organism ca întreg are un efect benefic asupra bunăstării pacientului, ameliorează durerea și alte simptome grave ale bolii oncologice, în special în stadiile avansate”, ne-a mai explicat medicul.

Galiu-68 pentru vizualizarea cancerului de prostată

Departamentul de Medicină Nucleară de la Centrul Medical Anadolu are o vastă experiență în utilizarea materialelor radioactive în diagnosticarea diferitelor cancere. „De exemplu, utilizăm activ în practica noastră Technețiu-99m și Fluor-18. Acești izotopi sunt amestecați cu alte substanțe speciale care sunt selectate în funcție de organ sau de procedura de diagnosticare. De exemplu, spune prof. dr. Kezban Berberoğlu, scintigrafia osoasă folosește agenți care ajută la acumularea particulelor radioactive în oase. „Și, pentru a efectua un diagnostic vizual al tumorii, se utilizează un produs radiofarmaceutic bazat pe glucoză. Până acum, Fluor-18 în combinație cu glucoza a fost folosită în principal pentru efectuarea PET- CT-ului, care este «standardul de aur» în tratamentul oncologic. Cu toate acestea, nu poate fi utilizat pentru a diagnostica anumite tipuri de cancer, cum ar fi cancerul de prostată. Prin urmare, oamenii de știință au venit cu ideea de a folosi în acest caz un alt izotop radioactiv – respectiv Galiu-68 – în combinație cu un agent special specific prostatei, ajungând la un altă metodă de diagnosticare foarte eficientă – PSMA PET-CT. Aceasta ne permite vizualizarea cu mare precizie a tumorii de prostată, determinarea volumului și a localizării acesteia, precum și a gradului de dezvoltare al bolii. Acest lucru este deosebit de important în alegerea tratamentului potrivit pentru fiecare pacient în parte”.

În același mod, Anadolu a început să folosească Galiu-68 cu un izotop specific pentru diagnosticul tumorilor neuroendocrine. „Astăzi, toate aceste studii, care până de curând păreau fantastice, sunt practica noastră de rutină. Diagnosticarea cu substanțe radioactive a devenit o parte foarte importantă a terapiei cu radionuclizi: dacă vedem că tumora este susceptibilă la radioizotopi și este bine vizualizată cu ajutorul acestora, atunci putem, în același mod, direcționa o doză mare de radiații în scopuri terapeutice. În medicină, această direcție a fost numită «teranostică» – din combinația cuvintelor terapie și diagnostic -, iar medicamentele folosite sunt teranostice”, ne-a mai explicat Prof. dr. Kezban Berberoğlu.

„Vin în scaunul cu rotile și pleacă pe propriile picioare”

La Centrul Medical Anadolu, două substanțe radioactive sunt folosite în terapiile țintite împotriva cancerului: Lutețiu-177 – care atacă tumora cu radiații Beta – și Actiniu-225 – care atacă tumora cu radiații Alfa. „Ambii radioizotopi au ca scop distrugerea ADN-ului celulelor canceroase. Acest tratament poate fi numit «radioterapie țintită». Cel mai mare avantaj al său este că substanța radioactivă acționează direct asupra tumorii, provocând moartea acesteia, fără a afecta organele și țesuturile din jur. Se poate spune că aceasta este o nouă generație de tratament, care lovește «ținta» cu precizie de lunetist”, explică prof.dr. Kezban Berberoğlu.

Terapia cu radionuclizi este folosită mai ales în tratamentul cancerului avansat de prostată, atunci când tratamentele standard nu mai ajută. „În acest caz, terapia cu radionuclizi dă rezultate foarte bune, pacienții au o îmbunătățire a stării, durerea scade. Nu există efecte secundare, așa că pacienții continuă să-și trăiască viața obișnuită. Acest lucru este deosebit de important pentru persoanele în vârstă. În practica noastră, există o mulțime de pacienți care vin la noi pentru tratament, în scaun cu rotile, dar deja la a doua ședință de terapie vin pe propriile picioare. Astfel de rezultate, desigur, nu pot să nu impresioneze!”, punctează medicul.

Însă, terapia cu radionuclizi poate fi și parte a tratamentului anticancer, alături de chimioterapia și radioterapia tradițională. „În clinica noastră, la Anadolu, fiecare boală oncologică este tratată de o echipă multidisciplinară de specialiști. Aceștia dezvoltă împreună cel mai eficient plan de tratament, care poate consta în mai multe tipuri de terapie. Medicii lucrează împreună pentru a decide dacă să utilizeze tratamentul cu radioizotopi și, dacă da, în ce stadiu. Adică, ar fi greșit să spunem că aceasta este «ultima speranță» pentru pacienți. Încercăm să găsim tratamentul potrivit la momentul potrivit, care să crească șansele de succes în lupta împotriva cancerului”, precizează profesoara.

Cât privește durata tratamentului, în tumorile maligne este necesară o doză mare de radiații care însă nu poate fi administrată dintr-o dată, avertizează specialista: „Nu putem să-i dăm pacientului într-o singură ședință, pentru că îi putem face rău. Din acest motiv, tratamentul se efectuează în 4-6 ședințe de terapie, timp de două luni. Având în vedere că această metodă nu are efecte secundare și dă rezultate bune, pacienții nu întâmpină niciun inconvenient”. Per total, fiecare sesiune de tratament (ce include examene inițiale și stabilirea exactă a diagnosticului) durează trei-patru zile.

Efectuat corect, tratamentul este unul sigur pentru pacienți, punctează medicul specialist în medicină nucleară: „După ședința de tratament, pacienții se pot întoarce acasă în aceeași zi sau a doua zi fără a reprezenta un pericol pentru cei din jur. Astăzi, tratamentul cu radionuclizi devine din ce în ce mai popular pe măsură ce apar noi articole științifice care arată eficiența ridicată a acestei metode. Dar, în multe privințe, succesul său depinde de experiența și de munca bine coordonată a echipei medicale, de cât de corect va fi planificat și efectuat tratamentul, dacă rezultatele acestuia vor fi monitorizate. Este adevărat că utilizarea sa astăzi este limitată din cauza faptului că radioizotopii necesari sunt produși într-un volum mic și nu în toate țările. Tratamentul cu radionuclizi este disponibil în câteva centre oncologice din întreaga lume, iar una dintre ele este clinica noastră, Anadolu”, mai spune prof. dr. Kezban Berberoğlu.

Performanțele obținute la Centrul Medical Anadolu i-au permis încheierea unui parteneriat cu Clinica Mayo, una dintre cele mai prestigioase centre medicale din SUA și din lume, de unde, anual, ajung pacienți cu cancer de prostată pentru tratamente cu radionuclizi. „Dacă vreau ca un pacient să primească Actiniu, de obicei îl trimit în străinătate, în țări precum Germania, Turcia sau Australia. Acestea sunt centrele pentru terapia cu izotopi și au acces la Actiniu. În acest moment, folosim mult Turcia, deoarece pacienții intră și ies foarte ușor. De fapt, în Turcia există un medic care îmi place foarte mult – dr. Kezban. Este incredibil de grijulie cu pacienții. Este sensibilă și simt că are aceleași păreri despre tratamentul cancerului, cum avem și noi, aici, în clinică. Și ea administrează Actiniu și Lutețiu pacienților care nu se califică conform reglementărilor FDA din SUA. Este un spital susținut de Jonhs Hopkins și aprobat de JCI. Și este un loc foarte, foarte bun pentru a primi tratament”, a recomandat dr. Eugene Kwon, medic urolog de top, specializat în medicina nucleară la Clinica Mayo, SUA.

Cum se pot programa pacienții români la Centrul Medical Anadolu

Centrul Medical Anadolu este o instituție de sănătate înființată în 2005 în Istanbul, Turcia, de către Fundația Anadolu. Este primul și singurul centru din Europa afiliat la Johns Hopkins Medicine, SUA. Centrul oferă o gamă largă de servicii medicale, de la diagnostic și până la tratament, în specialitățile: Oncologie, Hematologie, Neurochirurgie, Urologie, Chirurgie generală și Ginecologie.

La Anadolu, diagnosticul de cancer poate fi pus în 48-72 de ore, iar tratamentul poate începe imediat, fără a se intra pe liste de așteptare. Pentru pacienții internaționali, centrul are coordonatori vorbitori de mai multe limbi, oferă asistență pentru călătorii, vize și cazare, servicii de consultanță și de urmărire 24 de ore din 24, șapte zile din șapte, precum și servicii gratuite, inclusiv a doua opinie medicală în termen de 48 de ore, transport la aeroport și documente medicale traduse în engleză, în momentul în care pacientul se externează.

În contextul în care peste 15.000 de pacienți români au beneficiat de tratamente medicale de succes la Centrul Medical Anadolu, centrul a decis să opereze o reprezentanță în București la adresa str. Mitropolitul Nifon, nr. 2a, sector 4, oferind pacienților români acces mai ușor la îndrumări medicale, planificare programări și coordonare a îngrijirilor ulterioare — toate în limba maternă. Prin intermediul acestei reprezentanțe, pacienții români pot beneficia de o a doua opinie medicală gratuită în doar 48 de ore. Relații suplimentare se pot obține la: 0733.111.199 / 0799.499.911

