O treime dintre români susțin că nu pleacă deloc în concediu în această vară, arată un sondaj făcut de o bancă

O treime dintre români susțin că nu pleacă deloc în concediu în această vară, alți 17% pleacă în străinătate, iar jumătate își petrec vacanța în țară, rezultă dintr-un sondaj realizat de CEC Bank în parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro.

Din cei care își petrec vacanța de vară în România, la mare vor merge mai mult de jumătate, o parte merg la munte, iar 7% aleg să meargă la rudele de la țară, mai arată sondajul.

Câte zile merg românii în vacanță în această vară

În ceea ce privește rezervările pentru vacanță – 57,5% dintre români au menționat că se ocupă personal de acest aspect, 24% nu obișnuiesc să facă rezervări, în timp ce aproximativ 13,5% dintre ei apelează la serviciile unei agenții de voiaj. Doar puțin peste 5% apelează la recomandările prietenilor și cunoștințelor.

La întrebarea – Câte zile îți permiți să mergi în vacanță în această vară? – peste 45% dintre cei care au răspuns sondajului au menționat că vor merge 3 – 4 zile în vacanță în anul acesta, 28,6% spun că au ales să petreacă 7 zile de vacanță, circa 11% și-au alocat 10 zile iar 15% vor petrece 14 zile sau mai mult în vacanță.

Odihna reprezintă principalul motiv pentru 64% dintre românii care merg în vacanță, în timp ce peste 35,5% dintre respondenți declară că vor îmbina utilul cu plăcutul. Foarte puțini, sub 1% dintre români, au declarat că merg în vacanță strict pentru cumpărături.

De unde fac rost de bani pentru vacanță

La întrebarea – De unde faci rost de bani pentru vacanță – peste 77% dintre respondenți au răspuns că strâng banii din timp, făcând economii pe parcursul anului. Mult mai puțini (9%) se împrumută de la prieteni, aproape 7% spun că folosesc tichetele de vacanță pentru plata concediului iar circa 5% apelează la cardul de credit/overdraft. Foarte puțini, adică 2%, spun că primesc prime de concediu de la angajator.

Referitor la modul cum vor face plățile în concediu, peste 38% dintre respondenți spun că vor plăti cash și circa 22% o combinație cash și card, fie că sunt carduri de debit sau de credit. Puțin peste 17% vor plăti doar cu card de debit și cash, aproape 6% doar cu card de credit și puțin peste 5% doar cu doar cu card de credit și cash.

În ceea ce privește mărimea bugetului de vacanță, 42% dintre respondenți vorbesc despre o scădere a bugetului, cu 10% până la 30%, comparativ cu cel alocat anul trecut în timp ce pentru unul din patru români, acesta este similar cu cel de anul trecut. Doar circa 10% dintre români vor aloca mai mult cu 10% – 30% față de anul trecut.

Informații despre sondaj: Sondajul a fost realizat online, de comparatorul financiar FinZoom, la cererea CEC Bank, pe un eșantion reprezentativ de circa 1.200 de respondenți din toată țara, reprezentativ pentru utilizatorii de internet. 58% dintre respondenți sunt salariați, peste 70% locuiesc la oraș, 40% au studii superioare sau postuniversitare.