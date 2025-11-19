O nouă măsură anunțată de Polonia împotriva Rusiei atrage reacția dură a Kremlinului / „Relațiile noastre s-au deteriorat complet”

Ministrul de externe al Poloniei a declarat miercuri că va ordona închiderea ultimului consulat rus care încă funcționează în țară, după ce autoritățile au acuzat Moscova că este responsabilă de aruncarea în aer a unei linii ferate în Polonia, potrivit Reuters.

Radoslaw Sikorski, ministrul polonez de externe, spune că a avertizat în repetate rânduri Rusia că prezența sa diplomatică și consulară va fi redusă și mai mult dacă nu încetează acțiunile ostile împotriva Poloniei, a raportat agenția de știri poloneză PAP, citată de Reuters.

„Am decis să retrag consimțământul pentru funcționarea ultimului consulat rus din Gdansk”, a anunțat Sikorski, la o zi după ce oficialii polonezi au acuzat Rusia de sabotaj în cazul exploziei de duminică, de pe o cale ferată care face legătura dintre Varșovia și o regiune estică aflată la granița cu Ucraina.

„De data aceasta, nu a fost doar un act de subversiune, așa cum s-a întâmplat înainte, ci un act de terorism de stat, întrucât intenția sa clară era de a provoca victime umane”, a mai spus ministrul.

Prim-ministrul Poloniei Donald Tusk a declarat marți, în fața parlamentarilor că autoritățile care anchetează sabotajul feroviar din weekend au identificat doi suspecți principali. Șeful Guvernului a mai spus că este vorba despre ucraineni care lucrează pentru Moscova.

În urma închiderii consulatului de la Gdansk, Rusia va mai avea ambasada doar în Varșovia.

Reacțiile Moscovei

La acuzațiile de sabotaj, Rusia a acuzat Polonia de „rusofobie”. Întrebat miercuri despre închiderea consulatului, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a comentat relațiile problematice cu Polonia.

„Relațiile cu Polonia s-au deteriorat complet. Aceasta este probabil o manifestare a acestei deteriorări, dorința autorităților poloneze de a reduce la zero orice posibilitate de relații consulare sau diplomatice”, a spus oficialul rus.

„Nu putem decât să exprimăm regretul aici. Acest lucru nu are nicio legătură cu bunul simț”, a continuat Peskov.

Și purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a reacționat. Ea a anunțat că Moscova va „reduce prezența diplomatică și consulară a Poloniei în Rusia”, potrivit agenției de știri RIA Novosti.

Relația Poloniei cu Rusiei a fost tensionată în ultimele luni după incursiuni multiple ale unor drone rusești în spaţiul polonez aerian. În luna septembrie, după o altă încălcare a spațiului său, Varșovia a decis să doboare dronele. În plus, autoritățile poloneze au decis să activeze Articolul 4 din tratatul NATO.