Una din veștile bune după rezultatul alegerilor din Ungaria: manipularea cu AI și fake news pe rețelele sociale poate fi învinsă

Cu câteva zile înainte de alegerile din Ungaria, am făcut un interviu cu profesorul Răzvan Rughiniș, prodecanul Facultății de Automatică și Calculatoare din București, în care am vorbit despre puterea extraordinară pe care o au marile companii de tehnologie, dar și despre diferența dintre Statele Unite și Uniunea Europeană în ceea ce privește raportarea la această putere.

În timp ce UE a reușit, prin acte normative precum Digital Services Act sau AI Act, să ofere, totuși, o oarecare protecție cetățenilor, chiar și imperfectă, în fața comportamentului unor rețele precum Facebook sau TikTok, care au capacitatea de a manipula opinia publică, în America această posibilitate nu există, spune profesorul Rughiniș, în interviul pe care-l veți putea citi integral pe HotNews în zilele următoare.

În contextul exploziei de azi a folosirii inteligenței artificiale pentru a influența opiniilor oamenilor și, mai ales, votul lor este important de remarcat această diferență de abordare.

Din fericire, manipularea cu AI nu a contat în alegerile din Ungaria

Duminică, o veste excelentă a venit din Ungaria. Viktor Orban (62 ani), care s-a folosit în această campanie electorală de dezinformare, fake-news, boți și clipuri generate cu inteligența artificială, pe Facebook sau TikTok, a pierdut lamentabil alegerile în fața contracandidatului său, Peter Magyar (45 de ani), după 16 ani în care s-a aflat la putere. Frica de război sau de migranți, disprețul față de Bruxelles și ura față de Zelenski, teme împinse puternic în mediul digital de strategii Fidesz, nu au mai contat în 2026 în fața realităților palpabile din viața de zi cu a maghiarilor: inflația, scăderea accentuată a nivelului de trai sau corupția regimului Orban.

Articolul integral poate fi citit în ediția de mâine, 14 aprilie, a newsletterului „Rațiunea, înapoi”, trimis în fiecare marți pe mail de jurnalistul Gabriel Bejan. Dacă vrei să-l primești trebuie să te abonezi aici: