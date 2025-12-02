„O zi importantă pentru lume” sau „o pierdere de timp”? Cum este așteptată întâlnirea dintre emisarul lui Trump, Steve Witkoff, și Vladimir Putin de la Kremlin

O versiune inițială a planului de pace propus de SUA a fost modificată împreună cu Kievul, deoarece era considerată a fi prea favorabilă Moscovei. Trimisul lui Trump va discuta acum pe baza noilor propuneri, împreună cu Putin și oamenii săi, scriu Reuters, New York Times și Kyiv Post. Probleme-cheie precum controlul teritoriilor și aderarea Ucrainei la NATO nu sunt finalizate.

Vladimir Putin îl primește marți după-amiază la Moscova pe Steve Witkoff, emisarul special al președintelui Trump, pentru o discuție mult-așteptată pe tema planului de pace în Ucraina, propus de SUA și revizuit împreună cu Kievul.

Întâlnirea va începe după ora 17:00, ora Moscovei (16:00 ora României), și îl va include și pe ginerele lui Trump, Jared Kushner, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Traducătorii vor însoți delegația americană la întâlnirea cu Putin, a adăugat Peskov. Witkoff a fost criticat anterior pentru că s-a bazat pe un traducător al Kremlinului, scrie Reuters.

Versiunea inițială a planului de pace, care a apărut în presă luna trecută, a fost considerată una net favorabilă Rusiei, cel puțin în ochii Kievului și a aliaților europeni, dar și a multor observatori și analiști.

Vizita lui Witkoff la Moscova, a șasea din ianuarie și până acum, are loc la două zile după ce negociatorii americani și ucraineni s-au întâlnit la Miami pentru a discuta despre revizuirea acestui plan.

Ambele părți au calificat discuțiile drept constructive, dar au afirmat că alte eforturi suplimentare sunt necesare pentru finalizarea planului.

În cele din urmă, ceea ce a început ca un plan în 28 de puncte – respins ca fiind o listă de dorințe a Kremlinului – are acum aproximativ 19 puncte și nu acoperă deocamdată „problemele dificile” – cum ar fi controlul teritoriilor sau perspectiva aderării Ucrainei la NATO.

O zi importantă, potrivit Moscovei

Emisarul prezidențial rus Kirill Dmitriev se va întâlni și el marți la Moscova cu Witkoff, au declarat pentru Reuters surse apropiate negocierilor dintre SUA și Rusia.

Cei doi s-au întâlnit de mai multe ori în Rusia și în Statele Unite pentru a discuta propuneri de pace și oportunități viitoare de investiții care implică SUA și Rusia.

Dmitriev a semnalat marți că sosirea lui Witkoff este un moment important.

„O zi importantă pentru lume: echipa care a elaborat acordul de pace al președintelui (SUA Donald) Trump pentru Gaza va fi la Moscova pentru a promova agenda de pace a lui Trump în Ucraina”, a scris Dmitriev, citat de Tass.

Kremlinul nu a renunțat la solicitările maximaliste

Chiar și așa, Moscova nu a dat semne că ar ceda pentru a accepta un eventual compromis, a observat Stephen Sestanovich, cercetător pentru studii rusești și eurasiatice la Consiliul pentru Relații Externe (CFR), citat de Kyiv Post.

Vorbind luni la un eveniment al CFR, analistul a spus că Rusia continuă să insiste asupra concesiilor teritoriale, restricțiilor impuse armatei ucrainene și renegocierii rolului NATO în Europa.

Putin a reiterat o parte dintre aceste puncte maximaliste săptămâna trecută, la o conferință, când a cerut Ucrainei să se retragă din teritoriile pe care Rusia vrea să le controleze, afirmând că în caz contrar, forțele Moscovei vor continua războiul.

După cum au observat mulți observatori de la Washington, Kremlinul nu pare să fi renunțat la nicio solicitare, de la summitul cu Trump din Alaska și până acum.

Iar Witkoff, în ciuda faptului că a ajuns de șase ori la Moscova, nu a reușit să schimbe această poziție „în niciun fel”, a declarat un diplomat european pentru Kyiv Post.

Witkoff a fost criticat săptămâna trecută după ce Bloomberg a dezvăluit că emisarul lui Trump oferea Kremlinului consiliere, pentru a-l învăța pe Putin cum să vorbească cu președintele SUA în chestiunea ucraineană.

Așteptări reduse

Ilia Grașcenkov, un analist politic din Moscova, a declarat că așteptările privind o evoluție importantă a negocierilor de pace în urma vizitei lui Witkoff sunt reduse, dar că întâlnirea este totuși semnificativă.

„Principalele așteptări se reduc probabil la menținerea unui canal de comunicare la nivel înalt în această perioadă de criză”, a spus el pentru New York Times.

„Acest lucru în sine este considerat important pentru a evita o escaladare periculoasă”, a adăugat analistul.

Grașcenkov a spus că, având în vedere creșterea economică a Rusiei care se apropie de zero și deficitul bugetar care se adâncește din cauza cheltuielilor militare în creștere, tensiunile economice ar putea obliga Kremlinul să accepte anumite compromisuri în viitor.

Dar, până acum, guvernul rus a reușit să ascundă problemele economice, a spus el.

Așteptarea lui Putin

Tatiana Stanovaia, cercetătoare la Centrul Carnegie Rusia Eurasia, a declarat și ea că Putin „nu are nicio îndoială că, pe măsură ce Ucraina pierde mai mult teritoriu, numărul celor din Occident care cer încetarea ostilităților va crește”.

În noiembrie, forțele ruse și-au sporit câștigurile obținute pe câmpul de luptă potrivit DeepState, un grup ucrainean care utilizează imagini de luptă geolocalizate și informații din surse ale armatei ucrainene pentru a monitoriza evoluțiile de pe front.

Deși încă relativ mici, avansurile ruse au evidențiat presiunea crescândă asupra armatei ucrainene.

Luni, Putin a revendicat controlul asupra orașului Pokrovsk, din Donețk, în toiul unei lupte care a costat ambele armate, dar în special pe cea a Rusiei, foarte multe vieți omenești. Kievul a susținut marți că forțele sale mai controlează totuși nordul orașului.

„O pierdere de timp”

Pentru cei mai apropiați de cauza Ucrainei, așteptările de la vizita lui Witkoff sunt și mai mici.

„O pierdere de timp și o greșeală diplomatică”, a afirmat Iurii Boiecko, directorul executiv al organizației „Speranță pentru Ucraina”, cu sediul în Statele Unite.

Într-un interviu acordat luni ziarului Kyiv Post, Boiecko a declarat că misiunile anterioare ale lui Witkoff „nu au reușit să producă progrese tangibile, Kremlinul folosind întâlnirile doar ca o oportunitate de a câștiga timp și de a bloca progresul”.

El a avertizat că intenția strategică a Rusiei nu s-a schimbat niciodată: „să devoreze” Ucraina și să-și extindă controlul în Europa.

Orice plan de pace care rezultă din astfel de discuții, a adăugat el, este „o manevră tactică pe termen scurt, nu un angajament sincer de a pune capăt războiului”.