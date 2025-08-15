Oamenii de pe front despre așteptările de la întâlnirea Trump-Putin de azi: „Cu prețul vieții noastre” / „Știm că nu vom putea ajunge la granițele de dinainte” / Ce se va întâmpla pe 10 decembrie 2025

Locul unde posibilul și ipoteticul se dezvăluie imediat este lupta, tranșeea, frontul. Aici, așteptările sunt realiste. De aceea, în ajunul întâlnirii dintre liderii Donald Trump și Vladimir Putin, corespondentul HotNews în Republica Moldova, jurnalista Oxana Bodnar, a discutat cu mai mulți soldați ucraineni, prin intermediul aplicațiilor de mesagerie.

I-am întrebat pe militarii Ucrainei ce cred despre perspectivele încheierii războiului, despre un eventual schimb de teritorii și asupra căror puncte ar trebui să insiste Ucraina în viitor.

Soldați ucraineni care au încheiat o misiune pe front, într-un buncăr din regiunea Donețk Foto: Iryna Rybakova / AFP / Profimedia

Locotenentul-colonel Denis Iaroslavchi, Harkov: „Da, bineînțeles, înțelegem că nici măcar la granițele din 2022 nu vom putea ajunge”

Denis Iaroslavchi, locotenent-colonel al Forțelor Armate ale Ucrainei, comandant al cercetării, frontul Harkov a spus:

„Să încerc să fiu concis. Nu există niciun militar astăzi în Ucraina care să nu-și dorească încheierea războiului, întoarcerea la familii, la copii. Este clar că toți își doresc asta. Mulți luptă încă din 2014, iar cei care din 2022 au fost neîntrerupt pe front, au senzația că au intrat direct într-un cerc fără ieșire”.

„În al doilea rând, înțelegem noi, la nivel subconștient, că nu vom putea fizic, prin mijloace militare, să ajungem la granițele de dinainte? Da, bineînțeles, înțelegem că nici măcar la granițele din 2022 nu vom putea ajunge, cu mijloace militare”.

„Singura formulă prin care am putea realiza asta ar fi dacă toate armatele din Europa, ale partenerilor noștri, s-ar alătura nouă, ca în 1941-1945, și am lovi împreună inamicul comun. Dar nu ne mai facem iluzii și realizăm că nimeni nu ne va trimite nici măcar un singur militar”.

„Europa se teme să se implice în acest război, iar noi am rămas practic singuri cu oamenii noștri, o resursă care se termină. În al treilea rând, înțelegem foarte bine că distanța la care vor avea loc negocierile dintre Putin și Trump, în Alaska, arată că Trump nu consideră nici Europa, nici Ucraina ca actori de decizie în soluționarea acestui război. Iar asta o înțelegem clar”, a declarat militarul ucrainean pentru HotNews.

„După ce mandatul lui Trump se va încheia, suntem convinși că Rusia va ataca din nou”

Dar crede locotenent-colonelul Iaroslavchi în pacea care poate începe astăzi, în Alaska?

„În Ucraina trebuie să împărțim situația în două aspecte, pe care le știu și le înțeleg bine. Chiar dacă administrația Trump nu vede autoritate de decizie în actuala conducere ucraineană, aceasta ține cont de armata ucraineană și de forțele de securitate.”

„Pentru că Trump știe foarte bine că, chiar dacă se vor atinge anumite înțelegeri favorabile Rusiei, iar noi înțelegem ce vrea Rusia – să ne retragem din cele patru teritorii pe care și le-a înscris în constituția sa, aceste înțelegeri nu vor fi acceptate. Sunt convins că nici soldații, nici comandantul suprem nu vor face niciun pas înapoi. Nu vom lăsa nici regiunea Donețk, nici regiunea Herson”.

„Ceea ce am apărat cu viețile noastre nu vom abandona. Iar prin lupte, rușii nu ne vor alunga niciodată de acolo. De aceea va trebui să se caute căi de oprire temporară a acestui război”.

„De ce spun oprire temporară? Pentru că înțelegem foarte bine că acesta se va relua. Chiar dacă va fi înghețat în timpul mandatului lui Trump, după ce mandatul lui Trump se va încheia, suntem convinși că Rusia va ataca din nou”.

Ce se va întâmpla pe 10 decembrie 2025

„Putin va găsi o mie de modalități să o facă. Prin urmare, astăzi putem discuta, cel mai probabil, doar despre oprirea războiului exclusiv pe linia actuală de contact.”

„Într-adevăr, cred că totul merge spre o înghețare a conflictului. Încerc să înțeleg toate evenimentele vizibile și invizibile care se desfășoară. Consider că totul merge spre o oprire. Să nu uităm că pe 10 decembrie 2025, la Oslo, va fi acordat Premiul Nobel pentru Pace. Aceasta este visul principal al lui Trump în viața sa. Obiectivul principal, scopul așa cum îl vede el. Cred că până la acel moment va avea loc înghețarea celui mai important război din acest secol”.

Sergent Alex Kubov, Pokrovske: „Ni se propune literalmente să schimbăm teritoriu al Ucrainei pe teritoriu al Ucrainei, fără nicio garanție de securitate”

Alex Kubov, sergent al Forțelor Armatei Ucrainene, direcția Pokrovske, spune ce ar înseamna, din punctul lui de vedere, o cedare periculoasă.

„Dacă e să fiu sincer, nici eu, nici camarazii mei nu așteptăm vești pozitive. După întâlnirea lui Trump cu Putin, cel mai probabil Trump va acuza Ucraina că nu dorim să mergem spre o soluționare a conflictului. Deși, în realitate, ni se propune literalmente să schimbăm teritoriu al Ucrainei pe teritoriu al Ucrainei, fără nicio garanție de securitate.

„Să cedăm regiunea Donețk înseamnă să cedăm liniile de apărare care au ținut rușii pe loc timp de 11 ani, înseamnă să ne lipsim complet de pozițiile fortificate în cazul unui nou atac”.

„Ucraina trebuie să insiste asupra dreptății. Eu nu cred în revenirea la granițele din 1991, cu o astfel de poziție „impotentă” cum au aliații noștri, mai ales cu actuala conducere a SUA”.

„Mulți s-au săturat de război și vor pace cu orice preț, însă noi, militarii, înțelegem că asta este doar o amânare. În acest război noi reprezentăm binele, rușii sunt răul”.

„Fiecare dintre noi va lupta până la capăt, chiar dacă va trebui să o facem fără ajutorul SUA – așa am făcut aproape tot războiul. Nu am credința că va veni o pace adevărată în viitorul apropiat. Poate va fi o înghețare a conflictului, nu însă pace”, a explicat Kubov.

Vlad Zadorin, prizonier 697 de zile: „Toate cărțile sunt la Trump. Sper să înțeleagă cum se termină încurajarea dictatorilor și tiranilor”

Vlad Zadorin este un militar ucrainean care a participat în luptele din Donețk și Luhansk, fost prizonier, 679 de zile în captivitate.



„Ucrainenii își doresc pacea mai mult decât oricine, dar cu siguranță nu cu prețul pierderii propriei țări. Orice scenariu în care Rusia scapă nepedepsită pentru agresiunea sa este o încurajare pentru aceasta să facă același lucru în viitor.”

„Toți ucrainenii sunt convinși că, dacă va exista înghețarea conflictului și ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei, aceasta va fi stimulată să înceapă un nou război peste câțiva ani.”

„Este suficient să nu lipsești de la câteva lecții la școală pentru a înțelege cum se termină încurajarea dictatorilor și tiranilor.”

„Sper ca Trump să aibă suficient bun-simț și raționalitate pentru a înțelege, în sfârșit, că Putin nu este un jucător rațional, ci pur și simplu își bate joc de președintele american și nu are de gând să joace corect”.

Și el se teme de „viitorul război”

„Poți vorbi cu Putin doar atunci când economia Rusiei sau armata rusă se prăbușește, intră în colaps. În prezent, ambele se află într-o situație dificilă, oricât ar spune Kremlinul altceva”.

„Prin urmare, toate cărțile sunt la Trump, el are posibilitatea de a-i pune lui Putin un ultimatum și de a propune un scenariu care să amâne viitorul război pentru mulți ani, și anume: Ucraina să adere la NATO și la UE, iar teritoriile ocupate să nu fie recunoscute de comunitatea internațională. Doar atunci Rusia, în timp, va fi pregătită să le returneze proprietarului legitim”.