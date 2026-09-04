Oamenii lui Trump se duc la Kiev și Moscova „cu o propunere pentru încheierea războiului”. „Avem o idee”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că îi trimite pe emisarii săi, Jared Kushner și Steve Witkoff, la Moscova și Kiev cu o propunere pentru încheierea războiului din Ucraina, potrivit AFP.

„Aduc cu ei cu o propunere pentru încheierea războiului”, le-a spus Trump reporterilor, întrebat despre vizita din acest weekend a ginerelui său, Jared Kushner, și a lui Steve Witkoff.

Trump nu a spus dacă planul presupune o cedare de teritorii din partea Ucrainei, cum sugerase anterior, dar a adăugat: „Avem o idee pentru pace”.

Va fi prima vizită pe care o efectuează Kushner și Witkoff la Kiev. În schimb, amândoi au mai fost la Moscova.

„I-am trimis pe Steve Witkoff și Jared Kushner, doi negociatori grozavi. Au făcut o treabă grozavă și i-am trimis acolo să vadă dacă putem ajunge sau nu la o înțelegere. Și există șanse mari să reușim”, a spus el.

Președintele Ucrainei a propus un armistițiu

Volodimir Zelenski a propus o încetare a focului pe perioada vizitei efectuate de cei doi emisari americani la Kiev și Moscova.

„Nu vor exista lovituri aeriene din partea noastră, iar Rusia trebuie, la rândul ei, să asigure o încetare a focului — fără loviturile sale aeriene — pe toată durata necesară desfășurării acestor discuții”, a spus Zelenski în discursul său de seară.

Vineri, Kievul a acuzat Rusia că a comis o „escaladare majoră”, lovind cu o dronă sediul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), într-un atac în care, potrivit oficialilor ucraineni, au fost rănite cinci persoane.

Atacul asupra sediului SBU a avut loc la o zi după declarația președintelui rus Vladimir Putin cu privire la perspectivele de pace.

„În cele din urmă, însă, problema trebuie rezolvată de țările implicate în conflict – Rusia și Ucraina”, a declarat Putin, joi, potrivit Reuters.

Trump: „Putin nu caută să atace teritoriul NATO”

Președintele american a minimalizat decizia Germaniei de acuza oficial Rusia pentru atacul eșuat cu dronă de luna trecută de la aeroportul din Leipzig.

„Vorbesc cu el. Îl cunosc foarte bine. Putin nu caută să atace teritoriul NATO”, a mai declarat Trump în Biroul Oval, întrebat de un reporter AFP despre acuzațiile germane.

Marți, ministrul german al afacerilor interne a declarat că Berlinul consideră Rusia „responsabilă” pentru „atacul hibrid” care a fost comis cu o dronă încărcată cu explozibili la începutul lunii august pe aeroportul din Leipzig, o bază aeriană cheie pentru armata germană, NATO și sprijinul logistic acordat Ucrainei.