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Actualitate

Putin susține că există o șansă de pace în Ucraina, la o zi după ce anunța că „inamicul se va prăbuși”. Ce spune liderul de la Kremlin

Adrian Cochino
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„În cele din urmă, însă, problema trebuie rezolvată de țările implicate în conflict – Rusia și Ucraina”, a spus liderul de la Kremlin joi, citat de Reuters.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi că există o șansă de a se ajunge la un acord de pace care să pună capăt războiului din Ucraina.

„Există o șansă? În opinia mea, da, există”, a declarat el joi în cadrul unui forum economic din Extremul Orient al Rusiei.