Putin susține că există o șansă de pace în Ucraina, la o zi după ce anunța că „inamicul se va prăbuși”. Ce spune liderul de la Kremlin

„Există o șansă? În opinia mea, da, există”, a declarat el joi în cadrul unui forum economic din Extremul Orient al Rusiei.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi că există o șansă de a se ajunge la un acord de pace care să pună capăt războiului din Ucraina.

„În cele din urmă, însă, problema trebuie rezolvată de țările implicate în conflict – Rusia și Ucraina”, a spus liderul de la Kremlin joi, citat de Reuters.

Cu doar o zi înainte, Putin declara că Rusia câștigă războiul din Ucraina și a spus că Moscova nu poate negocia cu „teroriștii” ucraineni.

La evenimentul de joi, el a reiterat totodată acuzația sa conform căreia avertismentele ucrainene privind riscurile la care sunt expuse aeronavele în spațiul aerian rus echivalează cu „terorism de stat”.

Putin a afirmat că o serie de țări, printre care SUA și China, sunt dispuse să susțină un acord de pace.

„În cele din urmă, însă, problema trebuie rezolvată de țările implicate în conflict – Rusia și Ucraina. Aceasta este abordarea corectă. Cu toate acestea, suntem recunoscători tuturor celor care încearcă să contribuie la găsirea unei soluții”, a spus președintele.

Putin a admis, miercuri, problemele Rusiei

Miercuri, în cele mai detaliate comentarii ale sale despre război din ultimele săptămâni, Putin a recunoscut că atacurile ucrainene în interiorul Rusiei au provocat pagube reale și a spus că dronele reprezintă o provocare deosebită.

Vorbind la o conferință de presă după un summit din Kârgâzstan, Putin a subliniat că nu este posibil să se negocieze cu „teroriștii”.

Putin a recunoscut în mod specific că atacurile cu drone ucrainene au provocat daune rafinăriilor de petrol rusești, deși fără a se referi la penuria generalizată de combustibil care a rezultat în urma acestor atacuri.

Dar el a spus că nivelul de protecție s-a „îmbunătățit” și „mai avem doar 10% din rafinăriile noastre de reparat”.

Pierderi și teritorii

Tot miercuri, liderul de la Kremlin a susținut de asemenea că Rusia avansează pe câmpul de luptă. „Nu am nicio îndoială că inamicul se va prăbuși”, le-a spus el reporterilor, refuzând să precizeze când se va întâmpla acest lucru.

El a pretins că trupele rusești au capturat 270 km pătrați din regiunea Donețk din estul Ucrainei în august și că două grupuri mari de trupe ucrainene – unul format din 4.500 până la 4.800 de oameni, celălalt de până la 2.000 – au fost înconjurate.

Dar o analiză a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), un think-tank cu sediul la Washington, a pus statisticile de pe front într-o altă perspectivă.

Potrivit acestei analize, care citează cifrele furnizate de Statul Major Ucrainean, forțele ruse au suferit 42.020 de victime în august 2026 – aceasta fiind a doua lună consecutivă în care forțele ruse au înregistrat peste 40.000 de victime într-o singură lună.

Astfel, în această lună, forțele ruse au suferit, în medie, 340 de victime pentru fiecare kilometru pătrat de teritoriu capturat sau infiltrat și 465 de victime pentru kilometru pătrat de teritoriu capturat.

În luna iulie, numărul victimelor în rândul forțelor ruse a fost de 42.860. În iunie, 39.290 de soldați au fost uciși sau răniți.

Din punct de vedere teritorial, trupele ruse au preluat controlul asupra unei suprafețe de 90,35 kilometri pătrați în luna august. Iar ca urmare a operațiunilor de contraofensivă desfășurate de Forțele Armate Ucrainene pe întreg teatrul de operațiuni, forțele ruse au cedat cel puțin 129,8 kilometri pătrați, o suprafață mai mare decât cea pe care o capturaseră.