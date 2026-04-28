Victoria Stoiciu, somată să își dea demisia din Senat. „Repede, până nu oxidează principiile”

Șeful PSD Vaslui, deputatul Adrian Solomon, i-a cerut marți senatoarei Victoria Stoiciu să își înainteze demisia și din Parlament, după ce a anunțat că părește partidul condus de Sorin Grindeanu.

„Am aflat, de pe Facebook, că doamna Victoria Stoiciu are principii și linii roșii peste care nu poate trece! Atunci, să nu uite că a fost aleasă pe LISTA PSD în județul Vaslui! Prin urmare, ocupă un loc pe care cetățenii vasluieni au votat un membru PSD!”, a scris Solomon într-un mesaj difuzat de filială PSD din Vaslui.

Deputatul a indicat că există o singură „soluție” că după demisia anunțată din PSD, ca urmare a anunțului făcut de partid privind colaborarea cu AUR pentru depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan.

„În acest caz nu poate fi decât o soluție pentru ca distinsa doamnă să rămână cu onoarea neștirbită: DEMISIA din Senat! PS: Repede, până nu oxidează principiile!!!”, a mai scris social-democratul.

O solicitare similiară a făcut și șeful PSD, Sorin Grindeanu.

Contactată de HotNews, Stoiciu a declarat că nu își va da demisia din Parlament.

„România are nevoie de social-democrație. Și eu am rămas singura social-democrată asumată în Parlament”, a declarat senatoarea pentru HotNews.

Prima demisie din PSD după anunțarea moțiunii de cenzură

Stoiciu a anunțat marți dimineață că părășește PSD din cauza colaborării partidului cu AUR pentru a da jos Guvernul Bolojan.

„Astăzi mi-am înaintat oficial demisia din Partidul Social Democrat. Decizia vine ca un pas firesc după ce ieri am refuzat să semnez moțiunea de cenzură, marcând momentul în care viziunea mea și direcția actuală a partidului au intrat pe contrasens total”, a scris senatoarea de Vaslui Victoria Stoiciu într-un mesaj pe Facebook.

Nu pot și nu voi gira niciodată normalizarea fascismului. Este o linie roșie peste care nu se poate trece. Victoria Stoiciu

„Consider că este nevoie de un cordon sanitar absolut care să mențină forțele extremiste în izolare politică totală”, a continuat senatoarea.

„Orice încălcare a acestui principiu nu reprezintă doar o eroare tactică, ci o normalizare a fascismului. Pas cu pas, până când monstrul va fi prea mare ca să îl răpunem”, a adăugat ea.

Stoiciu a declarat pentru HotNews că deocamdată va continua ca independentă.