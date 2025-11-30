Oana Gheorghiu anunță începerea reformei în companiile de stat. „Nu promit miracole peste noapte, promit un proces riguros, predictibil, transparent și verificabil”

Oana Gheorghiu, la prima ședință de Guvern din mandatul său. Foto: Guvernul României

Viceprim-ministrul Oana Gheorghiu a anunțat, duminică, că săptămâna viitoare va fi luată „decizia finală, conform metodologiei stabilite, cu privire la lista primelor 10 companii din energie și transport” care vor intra în procesul reformă. „Și începem lucrul concret cu ele”, a adăugat vicepremierul.

Oana Gheorghiu a scris o postare pe Facebook, duminică, la o lună când a devenit vicepremier, perioadă în care spune că s-a concentrat să pună „bazele solide ale mandatului, folosind ceea ce am învățat în toți anii de muncă: gândire strategică, construirea echipei și planificare corectă”.

„Prioritar a fost să înțeleg sistemul și sursele blocajelor, să construiesc un mod profesionist de lucru, împreună cu echipele din Guvern, indiferent de culoarea politică, și, pe baza acestora, să formulez viziunea strategică pentru domeniile mele de activitate”, a adăugat Oana Gheorghiu.

Ce a spus despre reforma companiilor de stat

Vicepremierul a declarat că „abordarea strategică și nu heirupismul este cea care va da rezultate”.

„România are peste 1.500 de companii de stat. Unele sunt vitale. Altele consumă bani publici, fără rezultate, de ani de zile, ceea ce are un impact negativ asupra economiei și asupra societății”, a continuat Oana Gheorgiu.

Ea a avertizat că „România nu-și poate permite să continue cu aceste pierderi”.

„Totuși este important nu doar să oprim risipa, ci să găsim soluțiile de eficientizare care să țină cont și de nevoile oamenilor care lucrează acum în companiile cu pierderi și care să ducă la dezvoltarea economică și socială a comunităților în care se află acestea. Doar așa comunitățile respective se pot reinventa, iar oamenii să-și poată construi un trai decent, care să fie sustenabil pe termen lung”, a adăugat vicepremierul.

Oana Gheorghiu susține că în prima lună de mandat s-a „concentrat pe trei priorități”, finalizând „strategia de reformă a companiilor de stat, care definește obiectivele și metodologia de lucru” și pe care a prezentat-o „miniștrilor responsabili de domeniile în care funcționează aceste entități”.

„Împreună cu ministerele și Secretariatul General al Guvernului am constituit echipe bine definite cu responsabilități clare și asumate pentru guvernanță, restructurare și date. Fiecare minister a nominalizat câte 3 persoane care vor fi responsabile de reforma companiilor de stat din domeniul lor, iar la nivelul SGG, echipa care a lucrat la pregătirea reglementărilor în materie de guvernanță corporativă în întreprinderile publice se va implica acum și în implementarea acestor reglementări și a reformei”, a mai afirmat Oana Gheorghiu.

„De săptămâna viitoare intrăm în pilonul efectiv al reformei”

Gheorghiu a spus că strategia a fost agreată cu instituțiile din țară și „a stat la baza informării înaintate Comisiei Europene de ministrul Dragoș Pîslaru, în care este prezentat noul model de lucru ce oferă premise solide pentru atingerea țintelor privind reforma companiilor de stat și eliminarea interimatelor din Consiliile de Administrație”.

„De săptămâna viitoare intrăm în pilotul efectiv al reformei: ministerele au transmis propunerile lor, iar săptămâna viitoare vom lua decizia finală, conform metodologiei stabilite, cu privire la lista primelor 10 companii din energie și transport, care intră în procesul de reformă și începem lucrul concret cu ele. Nu promit miracole peste noapte, promit un proces riguros, predictibil, transparent și verificabil”, a afirmat Oana Gheorghiu.

Vicepremierul consideră că „miza depășește reforma companiilor de stat”.

„Reușita ei înseamnă nu doar repararea unei părți din stat, ci începutul schimbării modului în care funcționează România. Această reformă este un test de maturitate instituțională: poate statul român să lucreze coordonat, cu disciplină și responsabilitate? Dacă răspunsul este da, atunci nu transformăm doar companiile publice, ci și modul în care administrația ia decizii, gestionează banul public și își asumă rezultate. Aceasta este, de fapt, miza mandatului meu: să demonstrăm, împreună, că România poate trece de la improvizație la guvernanță profesionistă”, a mai declarat Oana Gheorghiu.