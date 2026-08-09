Oana Gheorghiu, după atacul cu bâte și topoare asupra unei ambulanțe: „Trebuie să ne uităm și la răspunderea politicienilor”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, duminică seară, la Digi24, că legislația ar trebui să prevadă o formă de responsabilizare pentru persoanele care răspândesc informații false atunci când acestea au consecințe grave. Declarația vine după ce o ambulanță a fost atacată în comuna clujeană Recea-Cristur, sâmbătă seară, de localnici care au văzut clipuri pe TikTok despre „ambulanța care fură copii”.

„Cred că este absolut șocant că oamenii au ajuns la acest gen de acțiune după niște dezinformări, că au ajuns să creadă lucruri de pe TikTok în asemenea hal încât să agreseze o ambulanță, să oprească o ambulanță și să agreseze personalul din ambulanță”, a declarat Oana Gheorghiu.

Vicepremierul spune că legislația ar trebui să prevadă o formă de responsabilizare pentru cei care răspândesc informații false cu efecte grave asupra oamenilor.

„Cred că trebuie să facem ceva în materie de legislație privind răspunderea oamenilor pentru dezinformare”, a afirmat Gheorghiu.

Vicepremierul consideră însă că problema nu se limitează la utilizatorii rețelelor sociale.

„Trebuie să ne uităm și la răspunderea politicienilor pentru dezinformare, pentru că avem inclusiv politicieni care folosesc aceste arme în mod populist și duc în spațiul public multe lucruri care îi fac pe oameni să se teamă, să le fie frică, să se panicheze”, a spus Oana Gheorghiu.

„La un moment dat vom ajunge ca atunci când îți creezi un cont să ai și o responsabilitate în spate, pentru că ai o identitate verificată și știi că cineva te va trage la răspundere dacă faci lucruri care au un impact atât de mare asupra unor oameni”, a explicat vicepremierul.

Evenimentele din Cluj

O ambulanță a fost atacată în comuna clujeană Recea-Cristur, sâmbătă seară, de localnici care au văzut clipuri pe TikTok despre „ambulanța care fură copii”, a relatat publicația Dejeanul. Șoferul a suferit răni grave la ochi de la cioburile unui geam spart cu piatra de atacatori. Potrivit medicilor, acesta va avea nevoie de cel puţin trei luni de recuperare.

Trei tineri din comuna Recea-Cristur, cu vârste de 18, 22 și 24 de ani, au fost reținuți de autorități pentru 24 de ore.