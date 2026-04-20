Oana Gheorghiu întoarce mesajul PSD împotriva PSD / Mutarea făcută în Parlament de un lider social-democrat

Vicepremierul Oana Gheorghiu a transmis luni, în ziua în care social-democrații decid prin vot dacă îi retrag sprijinul lui Ilie Bolojan, că va continua, alături de premier, mandatul de a face curățenie în companiile de stat, susținând că nu va accepta în nicio clipă „șantajul și populismul PSD”.

„PSD vrea să scape de Ilie Bolojan pentru că «ne vinde țara», așa că inițiază o lege ca să «apere» ei companiile de stat. Hai să vedem cine «ne-a vândut țara»”, a scris, într-un mesaj publicat pe pagina ei de Facebook, Oana Gheorghiu, care a oferit și o serie de exemple:

„Sidex Galați – privatizată în 2001 de prim-ministrul PSD Adrian Năstase;

Petrom – listată și apoi privatizată (2001-2004) de prim-ministrul PSD Adrian Năstase;

Distrigaz Sud – privatizată în 2004 de prim-ministrul PSD Adrian Năstase;

Distrigaz Nord – privatizată în 2004 de prim-ministrul PSD Adrian Năstase;

Nuclearelectrica – listată în 2013 de prim-ministrul PSD Victor Ponta;

Romgaz – listată în 2013 de prim-ministrul PSD Victor Ponta;

Electrica – listată în 2014 de prim-ministrul PSD Victor Ponta;

Hidroelectrica – listată în 2023 de prim-ministrul PSD Marcel Ciolacu.”

Oana Gheorghiu mai afirmă că astăzi „PSD vine să manipuleze cu același slogan din anii ’90”.

„E trist că, indiferent cât a evoluat poporul român de atunci, liderii PSD preferă să rămână ancorați în trecut. Cele mai importante listări din România au fost făcute chiar de cei care astăzi le contestă: Nuclearelectrica (2013), Romgaz (2013), Electrica (2014), Hidroelectrica (2023). În toate aceste cazuri, statul a rămas acționar majoritar. Companiile nu au fost «vândute», ci au devenit mai valoroase, mai transparente și mai bine administrate. Și totuși, astăzi ni se spune că listarea este periculoasă. Adevărul este simplu: România a făcut deja privatizări reale – acolo unde statul a cedat controlul, dar nu despre asta vorbim astăzi”, a mai scris vicepremierul.

Conform acesteia, astăzi se vorbește despre listări minoritare (5-10%) prin care:

„aduci capital fără dobândă;

crești valoarea companiei;

introduci transparență și disciplină;

creezi oportunități pentru fondurile de pensii ale românilor”.

„Mai bine deții 75 – 80% dintr-o companie valoroasă, decât 100% dintr-una sortită falimentului. De ce deranjează listarea? Pentru că o companie listată nu mai poate fi controlată discreționar. Pentru că trebuie să raporteze public. Pentru că devine mult mai greu de folosit ca instrument politic. Asta este, de fapt, miza. Nu «vânzarea țării», ci pierderea controlului netransparent asupra unor resurse ale statului, folosite ca să alimenteze setea băieților deștepți trimiși de la partid. Ipocrizia este evidentă: același instrument care ieri era «un succes pentru România» devine astăzi «un pericol». Economia nu funcționează pe bază de sloganuri. Ea funcționează pe bază de reguli, capital și încredere. Iar România are nevoie astăzi de companii de stat care creează valoare pentru cetățeni, nu de companii capturate de interese politice. Voi continua, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, mandatul de a face curățenie în companiile de stat și nu voi accepta în nicio clipă șantajul și populismul PSD”, a subliniat vicepremierul.

Oana Gheorghiu și-a înceiat postarea cu un citat, pe care nu l-a atribuit: „Până aici. Ajunge”. Totuși, citatul pare o referire evidentă la mesajele transmise până acum de social-democrați despre guvernarea Bolojan. Cel mai recent exemplu este chiar cel de luni, când, în sala de la Palatul Parlamentului în care se desfășoară referendumul intern al PSD, pe ecran a fost scris următorul mesaj: „Ajunge. Până aici. Din toată țara, cu o singură voce”.

Zamfir a depus proiectul de lege privind interzicerea vânzării activelor statului la companii strategice

Reacția vicepremierului a venit după ce liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a anunțat luni că a depus, în procedură de urgență, un proiect care prevede interzicerea vânzării activelor statului la companii strategice de interes național până la 31 decembrie 2027, deoarece nu ar fi un moment potrivit pentru un asemenea demers în actualul context geopolitic.

„Am depus, astăzi, în regim de urgență, un proiect de lege responsabil și necesar și anume vom interzice vânzarea până la 31 decembrie 2027 a activelor statului la companiile strategice de interes național. De ce acum? Pentru că nu e momentul să vindem, acum, într-un context geopolitic dificil, în momentul în care avem crize suprapuse atât globale, cât și europene. Este inoportun, spuneam, ca statul român să vândă active la societățile la care este acționar, cu atât mai mult cu cât valoarea acestor active este supusă volatilității piețelor financiare și energetice. Așadar, vânzarea societăților comerciale, activele la societățile comerciale strategice naționale va fi interzisă până la 31 decembrie 2027”, a declarat Zamfir, la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

Liderul senatorilor social-democrați a mai spus că în programul de guvernare nu există nicio referință cu privire la vânzarea activelor la CEC Bank, Portul Constanța, Compania Aeroporturi, Salrom, Romgaz, Transgaz și Hidroelectrica.

„Până la urmă, este obligația parlamentului să se pronunțe cu privire la oportunitate. Nu suntem împotriva listării la bursă, în general, noi contestăm doar momentul. România să vândă, astăzi, acțiuni ale statului, în niște condiții dificile, în care evaluarea acestor companii este una discutabilă din cauza fluctuațiilor pe piața financiară și energetică. (…) În PNRR se prevede listarea unei unei părți din compania Hidroelectrica. Cred că și în ultimul moment, ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, are încă timp să negocieze acest lucru pentru că este interesul strategic al României să nu vândă acțiuni ale statului la aceste companii profitabile. Am auzit explicații de genul că dacă vom mai vinde încă 10% sau 5% vom transparentiza mai bine conducerea sau activitatea acestor companii. Nimic mai fals. Sunt suficient de transparente, dar, repet, noi contestăm momentul în care se vor lista aceste acțiuni”, a adăugat Zamfir.

În opinia lui, „toți parlamentarii responsabili vor vota acest proiect”.

„Ați văzut în nota doamnei vicepremier evaluarea CEC la 5,4 miliarde de lei când doar capitalul este de 5 miliarde, activele sunt 100 de milioane și profitul anul trecut a fost de peste 600 de milioane. E limpede că această evaluare e una greșită. E limpede că și evaluarea Salrom, unde statul român deține 51%, evaluarea de 600 milioane mi se pare una mult subevaluată. Salrom nu mai reprezintă, astăzi, doar sare, ci Salrom deține licența de exploatare a unui important zăcământ, poate cel mai important zăcământ de grafit pe care îl are România la Baia de Fier”, a mai spus Zamfir.

Vinerea trecută, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, într-o conferință de presă, că i-a cerut senatorului Daniel Zamfir să inițieze în Parlament un proiect de lege prin care să interzică pe o perioadă de doi ani vânzarea de acțiuni la companiile de stat profitabile.

Potrivit proiectului de lege obținut de HotNews, „se interzice, până la data de 31 decembrie 2027, înstrăinarea acţiunilor deţinute de stat la companiile şi societăţile naţionale, la instituţii de credit, precum şi la orice altă societate la care statul are calitatea de acţionar, indiferent de cota de capital social deţinută”.

De la această prevedere sunt excluse „companiile, societățile și instituțiile de credit care înregistrează pierderi pentru cinci ani consecutiv, sau pentru care a fost declanșată, prin hotărâre judecătorească definitivă, procedura de insolvență, precum și acțiunilor a căror valoare totală, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, nu depășește 5 milioane lei pentru fiecare companie, societate sau instituție de credit în parte.”

Anunțul lui Grindeanu a venit la o zi după ce vicepremierul Gheorghiu a prezentat o „listă exploratorie” cu câteva companii care se pot califica pentru listarea pe Bursa de Valori București (BVB), cu pachete minoritare.