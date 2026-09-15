Oana Gheorghiu spune că la protestul oierilor s-au infiltrat și „politicienii extremiști, inclusiv parlamentari”: „Violențele vi se datorează în întregime”

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a pus violențele de la protestul oierilor pe seama politicienilor „extremiști”, despre care susține că s-au „infiltrat în acțiunea legitimă” din Piața Victoriei.

Câteva mii de fermieri s-au adunat marți în fața Guvernului, într-o acțiune de protest marcată de mai multe scene violente. Manifestația fusese promovată și de susținătorii fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu.

În aceeași zi, AUR a organizat ziua porților deschise la sediul de partid de lângă Piața Victoriei. George Simion i-a îndemnat pe demonstranți să protesteze pașnic.

Potrivit Digi24, la protest a încercat să participe și deputata AUR Gianina Șerban, alături de o delegație a partidului, însă jandarmii nu i-au permis accesul.

Eurodeputata Diana Șoșoacă, liderul SOS România, a transmis pe Facebook un mesaj în care îndeamnă la acțiuni de stradă și le cere protestatarilor să nu intre în „țarcuri”: „Ocupați Bucureștiul!”.

În alte postări, ea susține că „jandarmii au gazat și au bătut” deputați SOS România prezenți în Piața Victoriei, precum și că „susținătorii unui așa-zis candidat au distrus protestul ciobanilor”, că „au venit cu bâte și au bătut jandarmii”.

Mesajul Oanei Gheorghiu

În postarea sa, Oana Gheorghiu nu menționează numele politicienilor pe care îi acuză că sunt „extremiști”.

„Am un mesaj simplu și direct pentru politicienii extremiști, inclusiv parlamentari, care s-au infiltrat în acțiunea legitimă a oierilor de astăzi, încercând să denatureze scopul său, să instige la violență și să provoace haos: Să vă fie rușine! Violențele de astăzi vi se datorează în întregime”, a scris Oana Gheorghiu, marți, pe Facebook.

Pe de altă parte, ea a menționat că „oamenii au tot dreptul să protesteze pașnic pentru orice motive pe care le găsesc legitime”, indicând „protestul pașnic” drept „un pilon esențial al democrației noastre”.

„România este astăzi în continuare aproape de valorile noastre europene tocmai pentru că oamenii onești au ieșit în stradă pentru a apăra democrația”, a mai declarat Oana Gheorghiu.