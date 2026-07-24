Oana Țoiu, după ce o dronă a fost doborâtă în Buzău: „Ne vom proteja cetăţenii şi vom susţine eforturile internaţionale de susţinere a vecinilor noştri”

Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a reacționat vineri după ce România a doborât, pentru prima dată, o dronă care a pătruns în spațiul național.

„Acest succes se datorează profesionalismului pilotului, reacției rapide a Forțelor Armate Române și coordonării eficiente cu avioanele Eurofighter italiene aflate în misiune de Poliție Aeriană NATO, care au fost, de asemenea, ridicate de la sol”, a scris Oana Țoiu într-o postare pe X.

Ea a adăugat că președintele Nicușor Dan și ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, „au reafirmat astăzi angajamentul României de a-și proteja spațiul aerian și de a continua investițiile în sisteme moderne de apărare antiaeriană și capabilități de combatere a dronelor”.

„Zona în care a căzut drona și resturile acesteia sunt în prezent analizate”, a mai precizat Oana Țoiu.

„Securitatea consolidată este calea către pace la granița noastră. Ne vom proteja cetățenii și vom continua să sprijinim eforturile internaționale de a-i ajuta pe vecinii noștri, care apără viețile civililor nevinovați împotriva acestor atacuri ilegale”, a mai transmis ministra de Externe.

O dronă a fost doborâtă în județul Buzău

România a doborât, în premieră, o dronă care a pătruns în teritoriul său aerian. Incidentul a avut loc vineri dimineață, aparatul fiind distrus în județul Buzău, în apropierea localității Padina. În operațiune au fost implicate avioane italiene și ale armatei române. Drona a fost doborâtă de pilotul român de pe F16.

Drona a fost detectată la ora 09.39, la o distanță de aproximativ 20 km Est de Sulina. Ea a pătruns în spațiul aerian național, pe traiectul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău, potrivit MApN. La ora 11.02 drona a fost doborâtă.

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