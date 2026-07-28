Oana Ţoiu, mesaj către Rusia: „România nu acceptă asta”

România transmite că, în cazul dronelor doborâte în spaţiul aerian naţional, responsabilitatea aparţine Rusiei, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, ministra de Externe, Oana Ţoiu.

„Mesajul pe care ar trebui să-l transmitem Rusiei este cel pe care l-am transmis pe parcursul zilei de ieri: drona le aparţine, responsabilitatea le aparţine, România nu acceptă asta”, a declarat Oana Țoiu, citată de Agerpres.

Ţoiu a spus că România a avut o poziţie „clară, fermă”, în care atribuirea responsabilităţii s-a întâmplat inclusiv prin convocarea la MAE a lui Vladimir Lipaev, ambasadorul Rusiei la București, unde i-au fost arătate fragmente din dronă, precum şi rezultatul anchetei care certifică că acea dronă este una rusească.

Într-o primă reacție după convocarea de la MAE, oferită în presă rusă, Lipaev a denunțat „o înscenare propagandistică”.

Oana Țoiu a spus că demersul diplomatic al României este cât se poate de justificat.

„La ce ne aşteptăm pentru viitor din perspectivă diplomatică, aşa cum v-am spus şi în momentul în care noi am decis să închidem Consulatul General al Federaţiei Ruse la Constanţa, este că ne aşteptăm la măsuri diplomatice în oglindă. Vă reamintesc de asemenea şi reacţiile publice de la nivelul NATO, care a reconfirmat sprijinul 24 de ore din 24 şi 7 zile din 7 şi faptul că România este un stat care nu-şi negociază graniţele şi nu permite intrarea ilegală în spaţiul nostru aerian. Este atât poziţia României, cât şi poziţia comună NATO”, a punctat Țoiu.

Trei drone au fost doborâte de piloţii români după ce au pătruns ilegal în spaţiul aerian al României, în zilele de 24, 25 și 26 iulie 2026.

Inclusiv luni dimineață, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat o nouă dronă care a pătruns în spațiul aerian al României și pentru care au fost ridicate două avioane F-16. În cursul după-amiezii, radarul MApN a detectat și un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, în jurul orei 16.00.