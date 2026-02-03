Șefa diplomației române, vizită în SUA, la invitația lui Marco Rubio. Cine o însoțește pe Oana Țoiu

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, începe marți o vizită de lucru la Washington, la invitaţia secretarului de stat al SUA, Marco Rubio, urmând să participe la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice.

„La invitaţia secretarului de stat al SUA, Marco Rubio, ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, efectuează o vizită de lucru în Washington, în perioada 3-6 februarie. Delegaţia României, condusă de ministrul de externe, va participa la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, organizată în data de 4 februarie 2026, la Washington D.C. Acest summit urmăreşte întărirea cooperării internaţionale pentru a asigura lanţuri de aprovizionare sigure şi diversificate, la nivel bilateral, cât şi UE-SUA”, conform anunţului MAE, citat de News.ro.

Întâlnirea vizează abordarea strategică asupra domeniului, urmând să fie discutate, pe parcursul anului, propuneri de parteneriate comerciale, în baza unui grup de lucru tehnic la nivelul Guvernului României, pentru facilitarea investiţiilor strategice în domeniu.

„Consolidarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic, precum şi dezvoltarea oportunităţilor pentru investiţii comune fac parte din obiectivele cheie ale Guvernului României în acest an şi din creşterea poziţionării României ca actor cheie european pentru autonomia strategică în domeniul esenţial al mineralelor rare”, a precizat MAE.

Din delegaţia României mai fac parte şeful cancelariei premierului, Mihai Jurca, şi consilierul prezidenţial pentru politici economice şi sociale, Radu Burnete.

Mobilizare la Washington pentru o rezervă de minerale critice

Președintele american Donald Trump urmează să inițieze o rezervă strategică de minerale critice, cu o finanțare inițială de 12 miliarde de dolari din partea Băncii de Export-Import a SUA (U.S. Export-Import Bank), a declarat un oficial al administrației de la Washington familiarizat cu planul, potrivit Reuters.

Investiția reprezintă cea mai recentă încercare a Washingtonului de a contracara ceea ce factorii de decizie politică consideră a fi manipularea de către China a prețurilor la litiu, nichel, pământuri rare și alte minerale critice – vitale pentru produse de la vehicule electrice la armament de înaltă tehnologie – care a pus piedici companiilor miniere americane timp de ani de zile.

Proiectul SUA, denumit „Project Vault”, va combina finanțarea privată cu un împrumut de 10 miliarde de dolari de la EXIM Bank pentru a achiziționa și stoca minerale critice pentru producătorii de automobile, companiile din domeniul tehnologiei și alți producători.