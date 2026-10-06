„Obligația patriotică” pe care o invocă un fost premier desemnat, într-un mesaj pentru Luca Niculescu

Europarlamentarul Eugen Tomac, care a fost prima propunere de premier a președintelui Nicușor Dan după căderea guvernului Bolojan, i-a transmis, marți seară, un mesaj lui Luca Niculescu.

Consilierul onorific al preşedintelui Dan afirmă că țara noastră trebuie să iasă cu bine din criza politică prelungită, iar votul pentru guvernul pe care îl va propune Luca Niculescu a devenit „o obligaţie patriotică”.

„Îi urez mult succes premierului desemnat, Luca Niculescu! România trebuie să iasă cu bine din această criză politică”, a scris Eugen Tomac, în mesajul publicat pe pagina lui de Facebook.

„Cetățenii așteaptă de la clasa politică asumare, nu calcule. Un vot pentru viitorul guvern este mai mult decât un angajament politic – a devenit o obligație patriotică”, a adăugat consilierul prezidențial.

Președintele Nicușor Dan a semnat marți decretul de desemnare a lui Luca Niculescu pentru postul de premier, aceasta fiind a patra nominalizare făcută de șeful statului.

Secretarul de stat din MAE are acum la dispoziţie 10 zile pentru a prezenta în Parlament lista cabinetului său şi programul de guvernare.

Pe 30 septembrie, liberalul Siegfried Mureșan, al treilea premier desemnat în ultimele cinci luni, nu a trecut de votul de învestitură al Parlamentului.

Siegfried Mureșan a fost cea de-a treia nominalizare de premier făcută de președintele Nicușor Dan, după demiterea guvernului Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură.

Prima nominalizare a fost cea a europarlamentarului Eugen Tomac (4 iunie 2026), dar acesta nu a mers la vot în parlament, depunându-și mandatul.

Cea de-a doua nominalizare a fost Adrian Veștea (PNL), al cărui guvern a fost respins de parlament pe 22 iunie 2026.