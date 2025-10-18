Obstacol cheie eliminat înaintea votului din UE pentru al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

Austria a anunțat sâmbătă că va fi de acord cu cel mai recent pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, într-o schimbare de poziție care elimină un obstacol crucial înaintea votului de săptămâna viitoare, relatează Reuters.

Miniștrii de externe din statele UE urmează să se reunească luni în Luxemburg, în speranța că vor finaliza cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Reuters relatase în această lună că adoptarea pachetului este în impas, deoarece Viena voia ca UE să deblocheze unele active rusești pentru a compensa Raiffeisen Bank International RBIV.VI din Austria pentru sancțiunile impuse de Rusia.

Totuși, alte guverne din UE nu au fost de acord. Pachetul are nevoie de susținerea unanimă a celor 27 de state membre ale blocului comunitar.

„Austria susține presiunea continuă asupra Rusiei și va aproba luni cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni”, a declarat ministerul de externe al țării într-un comunicat.

Pachetul de sancțiuni include o serie de măsuri din domeniul energiei și cel financiar, inclusiv o interdicție pentru gazul natural lichefiat rusesc de la 1 ianuarie 2027, devansând termenul cu un an.

Slovacia și-a exprimat, de asemenea, rezerve cu privire la pachet, dar patru diplomați din UE au declarat că se așteaptă ca Executivul comunitar să emită luni o scrisoare care ar trebui să răspundă preocupărilor slovace.

Nici Ministerul de externe al Slovaciei și nici Comisia Europeană nu au răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Cele 18 valuri de sancțiuni europene introduse până în prezent ca răspuns la războiul lansat de Kremlin împotriva Ucrainei în februarie 2022 au încercat să submineze bugetul național al Rusiei, cu măsuri care variază de la înghețări de active și până la interzicerea aproape deplină a importurilor de petrol rusesc, scria AFP în septembrie, când a fost lansat al 19-lea pachet.