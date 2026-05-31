Octavian Ursu rămâne primar în Germania, după o victorie în fața extremei drepte

Germanul de origine română Octavian Ursu, candidat al Uniunii Creștin-Democrate (CDU), a câștigat al doilea mandat de primar la Görlitz, după ce l-a învins în al doilea tur al alegerilor locale pe Sebastian Wippel, candidatul Alternativei pentru Germania (AfD).

Octavian Ursu a obținut 55,8% din voturi, în timp ce Sebastian Wippel a avut un scor de 44,2%, a scris News.ro, citând informații din presa germană.

La alegerile din Görlitz, oraș din landul Saxonia, estul Germaniei, au avut drept de vot 44.500 de persoane, iar prezența la urne a fost de 56,8%.

Octavian Ursu s-a născut pe 28 octombrie 1967, la Bucureşti, și a absolvit Universitatea Naţională de Muzică, iar în primăvara anului 1990 s-a stabilit la Görlitz, unde a activat ca trompetist în cadrul orchesterei filarmonicii locale (Neue Lausitzer Philharmonie). A obținut un titlu academic de muzician cu diplomă (Diplom-Musiker) la facultatea „Robert Schumann” din Düsseldorf, potrivit publicației Europa Liberă.

Reacția lui Dominic Fritz

Liderul USR, de origine germană, care a obținut cetățenia română în decembrie, a salutat victoria lui Octavian Ursu.

„Românul și europeanul Octavian Ursu a câștigat al doilea mandat de primar în Germania, la Görlitz. Din nou l-a bătut în al doilea tur pe un candidat al extremei drepte. E victoria lui, dar e și o victorie a valorilor europene”, a scris Dominic Fritz.

Fritz, primar al municipiului Timișoara, a spus că „Görlitz e un oraș direct la granița cu Polonia”.

„Încălzirea orașului se face împreună cu orașul polonez Zgorzelec. Se vorbește poloneză la fel de natural cum la noi la Timișoara se vorbește maghiară. Un oraș condus de un bucureștean cu dublă cetățenie română și germană”, a conchis Dominic Fritz.