Dominic Fritz devine oficial cetățean al României. Când va depune jurământul 

Președintele USR, Dominic Fritz, și-a depus dosarul pentru a obține cetățenia statului român în urmă cu un an și șase luni. Joi, el va depune oficial jurământul de cetățen român.

Dominic Fritz va depune jurământul în 18 decembrie, de la ora 12.00, la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie din București, a anunțat USR.

Dominic Fritz, aflat la al doilea mandat de primar al Timișoarei, a anunțat în 4 iulie 2024 că și-a depus dosarul pentru a primi cetățenia română. „Așa arată zâmbetul unui român în devenire. Azi mi-am depus dosarul pentru dobândirea cetățeniei române”, scria el atunci pe Facebook.

Cel mai recent, în 13 noiembrie, Dominic Fritz a anunțat că a primit aviz pozitiv pentru obținerea cetățeniei române după ce a trecut de proba interviului.

În 14 noiembrie, AUR i-a cerut ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, şi conducerii Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie (ANC) „clarificări privind procedura accelerată” prin care primarul Timişoarei, Dominic Fritz, a obţinut cetăţenia română „în doar un an, deşi procedura durează, de regulă, pentru omul obişnuit, minimum doi ani”.

AUR susţine, într-un comunicat de presă, că, deşi ANC spune că durata medie pentru obţinerea cetăţeniei române este de peste doi ani, Dominic Fritz „sare rândul” şi o obţine „în doar un an”.