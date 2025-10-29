Ofensiva rusească în Pokrovsk: Situație aproape „critică”, ucrainenii se luptă să apere orașul vital din Donbas

Un lansator multiplu de rachete autopropulsat BM-21 „Grad” de 122 mm al armatei ruse lansează rachete, într-o locație nedezvăluită, pe 23 iulie 2024, către pozițiile ucrainene. FOTO: Russian Defense Ministry Press Service / AP / Profimedia

Forțele ucrainene se chinuie să respingă ofensiva intensificată a rușilor în jurul orașului Pokrovsk din estul țării, au declarat miercuri analiști militari citați de Reuters.

În ultimele săptămâni, trupele Moscovei s-au apropiat de acest important nod logistic, după mai bine de un an de avansuri mici, care, potrivit Kievului, au avut un cost uriaș de soldați pentru Moscova.

Într-un comunicat, Corpul 7 al Ucrainei a afirmat că forțele ruse au desfășurat aproximativ 11.000 de militare în încercarea de a încercui zona strategică Pokrovsk.

Grupurile inamice care se infiltraseră deja în oraș încercau să avanseze mai departe spre nord și nord-vest, a precizat comunicatul.

Situația din Pokrovsk, „pe punctul de a deveni critică”

La începutul acestei săptămâni, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că aproximativ 200 de soldați ruși se aflau în diferite părți ale orașului, a cărui ocupare, a spus el, este crucială pentru Moscova pentru a demonstra că are avantajul pe câmpul de luptă.

Cucerirea Pokrovskului, precum și a orașului Kostiantynivka din nord-estul său, ar oferi armatei Moscovei o platformă pentru a avansa către cele două mari orașe din regiunea Donețk rămase sub control ucrainean – Kramatorsk și Sloviansk. Aceste orașe sunt considerate strategice de către ambele părți, iar localizarea acestora pe frontul de est este crucială.

Tot miercuri, platforma de monitorizare ucraineană DeepState, considerată apropiată de armata Kievului, dar care folosește informații din surse deschise, a scris că Rusia a reușit să întrerupă o rută logistică militară către orașul vecin, Myrnohrad, prin ambuscade ale infanteriei și atacuri cu drone.

DeepState a avertizat că Ucraina va trebui să desfășoare o forță la nivel de brigadă, mai degrabă decât unități mai mici, pentru a bloca infiltrarea rușilor în Pokrovsk.

„Situația din Pokrovsk este pe punctul de a deveni critică și continuă să se deterioreze până la punctul în care ar putea fi prea târziu pentru a mai remedia totul”, a estimat platforma de monitorizare.

De asemenea, acesta a publicat cu ceea ce a afirmat că sunt imagini care arată forțele ucrainene distrugând un steag rus ce fusese arborat pentru scurt timp deasupra porților orașului.

Președintele rus Vladimir Putin a afirmat miercuri că forțele ucrainene sunt încercuite în Pokrovsk și în orașul Kupiansk, din nord-estul țării.

Armata ucraineană a catalogat afirmația referitoare la Kupiansk drept „fantezii” și a susținut că Pokrovskul nu a fost blocat, adăugând că liniile de aprovizionare din zonă au rămas intacte.

Reuters menționează că nu a putut verifica în mod independent aceste informații de pe câmpul de luptă.

Campania rușilor dă semne de slăbiciune, afirmă Zelenski

Moscova a intensificat ofensiva pe câmpul de luptă pe fondul eforturilor diplomatice conduse de SUA pentru a pune capăt războiului, care se află acum în al patrulea an după ce invazia rusă pe scară largă a început în februarie 2022.

Kremlinul a cerut în repetate rânduri Ucrainei să cedeze întreaga provincie Donbas (alcătuită din regiunile Donețk și Luhansk), unde se află și orașul Pokrovsk, drept condiție prealabilă pentru demararea oricăror negocieri de pace – lucru pe care Kievul l-a respins.

Luni, într-o serie de declarații făcute presei și aflate sub embargo până marți, Zelenski a spus că eforturile Rusiei de un an de zile de a captura Pokrovskul demonstrează că aceasta nu a reușit să-și atingă obiectivul de a cuceri militar restul regiunii.

„De aceea, faptul că noi deținem Pokrovsk și că ei continuă să amâne planurile pentru campania lor (mai amplă) dovedește lumii că mint”, a afirmat liderul de la Kiev.