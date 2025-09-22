Ofertă de 4,5 milioane de euro pentru starul liderului din SuperLiga: „Am zis că ne pierdem timpul”

Mihai Rotaru, patronul echipei Universitatea Craiova, susține că a primit o ofertă de aproximativ 4,5 milioane de euro din partea clubului turc Istanbul Bașakșehir pentru Ștefan Baiaram (22 de ani).

Atacantul grupării din Bănie a impresionat în acest start de sezon, reușind să marcheze un gol chiar și împotriva celor de la Bașakșehir, în returul play-off-ului Conference League.

Istanbul Bașakșehir, ofertă de 4,5 milioane de euro pentru Ștefan Baiaram

Rotaru spune că oferta turcilor a venit prea târziu, în ultima zi a perioadei de transferuri, și nu a reușit să ajungă la un acord cu aceștia.

„A fost o ofertă, a plecat de undeva de la 2.7, 2.8 și se ducea undeva la 4.5 milioane de euro. Pesemne, dacă nu ar fi fost ultima perioadă de mercato din Turcia, oferta s-ar fi putut ridica undeva la 6 milioane de euro. În schimb, discuția nu a depășit suma de 4.5 milioane de euro.

Nici nu puteam să negociem, sumele au venit la ora 15:00-15:30 în ultima zi de mercato. Am zis că ne pierdem timpul, putem să discutăm la iarnă sau vara viitoare. Eu sunt deschis cu toată lumea, nu are sens să ne apucăm să negociem în ultima zi și să nu putem să facem oricum transferul.

Bineînțeles că era un salariu mai mare decât cel din România, dar hai să trecem peste. Fane știe foarte bine ce are de făcut și ce trebuie să ofere Universității Craiova. Sunt convins că salariul următor pe care îl va avea va fi dublu față de ce i-au oferit acum turcii.

Nu vreau să spun toate ofertele pentru fiecare jucător individual. Pot să vă spun că, dacă am fi cumulat ofertele pentru fiecare jucător, dar nu să punem în același timp mai multe oferte avute de un singur jucător, am avea 14.5 milioane de euro pentru jucătorii noștri. Cea mai mică a fost de 300.000 de euro, iar ce a mai mare de 4.5 milioane”, a declarat Rotaru, potrivit fanatik.ro.

6 goluri a marcat Ștefan Baiaram în 15 meciuri disputate în acest sezon în tricoul echipei Universitatea Craova. Potrivit Transfermarkt, cota sa de piață este de 2 milioane de euro.