Oferta „de nerefuzat” făcută de Rusia studenților săi

Președintele Vladimir Putin, fotografiat în aprilie 2025 în timpul unei vizite pe care a efectuat-o la Universitatea Tehnică de Stat Bauman din Moscova, FOTO: Kristina Kormilitsyna / AFP / Profimedia

Studenții din întreaga Rusie primesc oferte de stimulente financiare consistente pentru a se alătura unităților de drone care luptă în Ucraina, în calitate de operatori și ingineri, în timp ce companiilor din regiunea Riazan li s-au stabilit cote pentru a înscrie angajați în armată, arată documente obținute de agenția Reuters.

Efortul de recrutare, care are loc în timp ce forțele ruse continuă să avanseze lent pe câmpul de luptă din Ucraina și în contextul în care negocierile de pace intermediate de Statele Unite au trecut în plan secund din cauza războiului din Orientul Mijlociu, sugerează că Moscova își diversifică metodele de completare a efectivelor armatei, în al cincilea an al conflictului.

Totuși, noile eforturi de recrutare nu fac parte dintr-o mobilizare generală, Kremlinul negând mai devreme în cursul acestei săptămâni că se poartă discuții despre o astfel de măsură nepopulară.

Oficiali de rang înalt de la Moscova au spus apăsat că țara nu duce lipsă de recruți, în pofida afirmațiilor Kievului, pe care Kremlinul le respinge, potrivit cărora forțele armate ucrainene elimină soldați ruși mai rapid decât pot fi aceștia recrutați și instruiți.

Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat vinerea trecută pentru presa de stat de la Moscova că sistemul continuu de recrutare al Rusiei, care oferă pachete financiare substanțiale voluntarilor care se înrolează, continuă să dea rezultate. El a susținut că peste 400.000 de persoane s-au înrolat anul trecut în forțele armate ruse și că peste 80.000 s-au alăturat acestora în primele luni din 2026.

Rusia oferă studenților sume uriașe să se alăture unităților de drone

Totuși, faptul că Rusia vizează studenții sugerează că Moscova dorește să direcționeze mai multe resurse umane calificate către forțele sale de drone, care – la fel ca ale Ucrainei – joacă un rol din ce în ce mai important într-un război devenit de mult timp unul de uzură.

Operatorii de drone de ambele părți lucrează de regulă la o anumită distanță de linia frontului și sunt considerați ținte de mare valoare, fiind vânați și uciși dacă pozițiile lor sunt descoperite.

Universitatea Federală din Orientul Îndepărtat promite studenților ruși care se înscriu în unitățile de drone un „concediu academic” de minimum un an, care poate fi prelungit, precum și scutirea garantată de orice taxe de studiu la întoarcere. La acestea se adaugă cazare gratuită și burse. De asemenea, se angajează să acopere costurile pentru orice echipament și armament militar necesar.

Aceste beneficii se adaugă unui pachet financiar considerabil după standardele locale: un salariu în primul an de la 5,5 milioane de ruble (aproximativ 68.000 de dolari), o plată unică de 2,5 milioane de ruble (31.000 de dolari) după instruire gratuită, o indemnizație lunară de 240.000 de ruble (3.000 de dolari) și o plată unică de 200.000 de ruble (2.500 de dolari), oferită de universitate.

„Aceasta nu este doar o oportunitate de a vă demonstra valoarea, ci și o platformă unică pentru avansare socială și profesională, susținută de măsuri de sprijin fără precedent”, se arată într-un document publicat de universitate pe 19 martie.

Operatori ruși de drone într-un centru de instrucție, FOTO: Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia

Rusia își prezintă operatorii de drone drept „noii indispensabili”

Universitatea de Stat de Inginerie Civilă din Moscova oferă stimulente similare, informând studenții într-un comunicat publicat pe site-ul său că au șansa de a deveni operatori de drone, ingineri sau specialiști tehnici.

Universitatea Hidrometeorologică de Stat din Rusia își încurajează de asemenea studenții să se înscrie. Oferta sa, publicată pe site, prezintă un operator de drone căruia i se promit plăți de la 7 milioane de ruble (87.000 de dolari) pe an.

În presa rusă au existat relatări neconfirmate potrivit cărora universităților li s-au impus cote de recrutare. Reuters nu a putut confirma independent acest lucru.

Campania de atragere a studenților, în special a celor care studiază domenii tehnice precum ingineria sau aeronautica, coincide cu o nouă campanie de recrutare prin panouri publicitare, care prezintă un tânăr operator de drone cu ochelari hi-tech, sub sloganul „noii indispensabili”.

Cote de înrolare pentru companii

Între timp, Pavel Malkov, guvernatorul regiunii Riazan – care are o populație de peste un milion de locuitori – a ordonat companiilor private și publice să stabilească cote de recrutare pentru angajați, în vederea semnării de contracte cu Ministerul Apărării.

Instrucțiunile sale, cuprinse într-un decret publicat pe un site guvernamental și mediatizat de presa de stat, prevăd că firmele cu până la 300 de angajați trebuie să furnizeze doi recruți pentru armată, cele cu până la 500 de angajați trei recruți, iar companiile cu peste 500 de angajați cinci recruți.

Decretul nu precizează ce sancțiuni, dacă există, vor fi aplicate companiilor care nu respectă aceste cote de recrutare, care vor rămâne în vigoare până în septembrie, dar indică faptul că Malkov va supraveghea personal respectarea acestora.