Oferta lui Zelenski pentru Trump ca Ucraina să nu mai lovească rafinăriile rusești: „O altă opțiune”

Volodimir Zelenski a declarat că țara sa va înceta să mai atace rafinăriile rusești, așa cum solicită președintele american Donald Trump, dacă Washingtonul va furniza Kievului rachete interceptoare Patriot, transmite AFP.

Confruntat cu o inflație alimentată în mare parte de creșterea vertiginoasă a prețurilor la energie provocată de conflictele din Iran și dintre Rusia și Ucraina, Trump a cerut ca cele două țări să înceteze să-și atace reciproc instalațiile energetice.

Într-o intervenție la postul american Fox News, Zelenski a dezvăluit că a avut „mai multe discuții diferite” cu președintele american și echipa sa pe această temă.

Zelenski: „O altă opțiune: dați-ne rachete Patriot”

„Am spus că nu putem să nu ripostăm în timp ce Rusia ne atacă sectorul energetic, în timp ce Rusia ne ucide populația”, a afirmat el.

„Am spus că, dacă doriți ca noi să nu atacăm rafinăriile rusești, atunci ei nu trebuie să ne atace sistemul energetic. O altă opțiune: dați-ne rachete Patriot”, a continuat președintele ucrainean.

Zelenski a declarat că, dacă Washingtonul ar furniza timp de o lună aceste sisteme de apărare aeriană utilizate pentru a intercepta dronele și rachetele rusești, Kievul ar înceta atacurile împotriva rafinăriilor rusești pentru aceeași perioadă.

La întrebarea dacă se teme că acest lucru ar putea fi perceput ca o încercare de a „exercita presiuni” asupra președintelui republican, șeful statului ucrainean a răspuns negativ: „Nu am nicio îngrijorare când împărtășesc adevărul între parteneri”

Livrarea interceptoarelor aprobate vineri ar putea dura ani

Administrația Trump a aprobat vineri vânzarea a 500 de rachete Patriot către Ucraina, a anunțat Departamentul de Stat.

Însă președintele ucrainean a avertizat că livrările ar putea dura ani de zile, în condițiile în care oficialii din țara sa semnalează de câteva săptămâni epuizarea stocurilor.

Săptămâna trecută, Zelenski a sugerat ca aliații săi americani și europeni să poată furniza Ucrainei rachete din propriile stocuri, care să fie apoi refăcute grație achiziției autorizate vineri.

Duminică, cea mai lungă încetare a focului de la începutul invaziei rusești pe scară largă a Ucrainei în 2022, care dura de marți în regiunea estică Herson, a luat sfârșit după ce Rusia a refuzat o propunere de prelungire, au indicat oficiali ucraineni.

Discuțiile mediate de SUA urmează să fie reluate în cursul lunii noiembrie, după ce au fost întrerupte în momentul în care Statele Unite și Israelul au lansat atacul lor comun împotriva Iranului în februarie.