Oficial: Cine din Administrația Trump va reprezenta SUA la Summitul B9 de la București

Thomas DiNanno, la un eveniment din Santiago, Chile, în 20 aprilie 2026. Credit: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Subsecretarul de stat american Thomas DiNanno va veni săptămâna viitoare în România și va fi prezent la Summitul B9 care se desfășoară în Capitală pe 13 mai, anunță Ambasada SUA la București.

Anunțul ambasadei confirmă informația difuzată anterior de HotNews conform căreia subsecretarul de stat pentru controlul armamentelor și securitatea internațională Thomas DiNanno va fi cel care va reprezenta administrația de la Washington la Summitul B9 de la București, după ce președintele Donald Trump a refuzat invitația.

Surse oficiale au declarat totodată pentru HotNews că un înalt oficial american va participa de asemenea la discuții, însă în format de videoconferință.

Ambasada Statelor Unite în România a informat vineri într-un comunicat că subsecretarul de stat american pentru controlul armamentelor și securitatea internațională, Thomas G. DiNanno, va efectua în perioada 11-15 mai 2026 o vizită la Varșovia (Polonia), București (România) și Tallinn (Estonia).

Potrivit comunicatului, în România, „subsecretarul DiNanno va reprezenta Statele Unite la Summitul București 9 (B9) al flancului estic al NATO și al aliaților nordici”.

„În Polonia, subsecretarul DiNanno se va întâlni cu înalți oficiali ai guvernului polonez, pentru a discuta despre cooperarea în domeniul apărării și al energiei nucleare civile. Subsecretarul DiNanno se va întâlni, de asemenea, cu reprezentanți ai industriei americane pentru a discuta despre protecționismul UE în domeniul apărării, strategia „America First” privind transferul de arme, reforma vânzărilor militare externe, coproducția și inovarea în domeniul apărării”. Iar „în Estonia, subsecretarul DiNanno se va întâlni cu înalți oficiali ai guvernului estonian și va participa la Conferința Lennart Meri”, mai precizează ambasada americană.

Cine este Thomas DiNanno

Thomas DiNanno a devenit subsecretar de stat pentru controlul armelor și securitate internațională în 10 octombrie 2025, conform descrierii de pe site-ul oficial al Departamentului american de Stat.

Anterior, el a activat în cadrul instituției ca secretar adjunct și ca oficial superior al Biroului pentru Controlul, Verificarea și Conformitatea Armelor (AVC), unde a condus politica externă pentru controlul armelor nucleare, stabilitatea strategică, apărarea antirachetă și spațiul cosmic.

Oficialul american s-a aflat la conducerea negocierilor cu Rusia referitoare la tratatul New START privind reducerea armelor nucleare, în 2020, dar și a discuțiilor referitoare la alte angajamente de descurajare ale SUA cu Japonia, Coreea de Sud și Australia.

Chiar înainte de nominalizarea sa din 2025, subsecretarul de stat DiNanno a condus strategiile de descurajare și reziliență nucleară pentru Comandamentul Strategic al SUA la Institutul Național de Cercetare Strategică, mai scrie în descrierea de pe site-ul instituției.

Donald Trump a declinat invitația României

HotNews a scris în 6 aprilie că președintele american a declinat invitația de a veni la București pentru Summitul B9.

La o zi distanță, președintele Nicușor Dan a oferit detalii despre răspunsul lui Trump, spunând că România a primit „o scrisoare diplomatică în care ni s-a mulțumit pentru invitatie, ni s-a mulțumit pentru colaborarea pe care o avem, inclusiv permiterea accesului tehnicilor și soldaților americani la baza Kogalniceanu și de la Câmpia Turzii”.

Formatul B9 a fost lansat în 2015 de președinții României și Poloniei de la acel moment, Klaus Iohannis și Andrzej Duda, în contextul anexării Peninsulei Crimeea de către Rusia, ca o platformă de consultare și coordonare a pozițiilor țărilor NATO de pe flancul estic.

Cel mai recent summit B9 a avut loc la Vilnius, în Lituania, iar la eveniment a participat și Nicușor Dan. Atunci, în capitala Lituaniei au fost prezenți și Mark Rutte, secretarul general al NATO, și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Ultimul summit B9 organizat la București a avut loc în 2022, la câteva luni după ce Rusia a atacat Ucraina.