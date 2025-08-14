Oficiali ruși, duși în Alaska pentru întâlnirea cu Donald Trump cu un avion devenit celebru într-un scandal de trafic de cocaină

Președintele rus Vladimir Putin merge în Alaska pentru a se întâlni vineri cu omologul său american, Donald Trump, iar serviciul de limbă rusă al publicației The Moscow Times susține că o parte a delegației trimise de Moscova s-a deplasat în SUA cu o aeronavă care a devenit cunoscută publicului larg într-un caz mai vechi de trafic de cocaină argentiniană.

Joi dimineață, un avion Il-96 al detașamentului de zbor special „Rusia” a decolat de la Moscova spre Alaska. Potrivit sursei de monitorizare Flightradar24, aeronava cu numărul RA-96023 a decolat de pe aeroportul Vnukovo cu destinația Anchorage, SUA, unde vineri este programată o întâlnire între președinții Statelor Unite și Rusiei, Donald Trump și Vladimir Putin, pentru a discuta despre posibila încheiere a războiului din Ucraina.

Potrivit TASS, la bordul aeronavei este posibil să fi fost unul dintre grupurile însărcinate cu pregătirea vizitei.

Din delegația Rusiei fac parte inclusiv ministrul afacerilor externe, Serghei Lavrov, consilierul prezidențial Yuri Ușakov, ministrul apărării, Andrei Belousov, ministrul finanțelor, Anton Siluanov, și emisarul special Kirill Dmitriev.

Aeronava a apărut într-un dosar de trafic de cocaină

Avionul cu numărul RA-96023 a devenit cunoscut în urmă cu șapte ani, când aproape 400 de kilograme de cocaină au fost confiscate din clădirile ambasadei ruse la Buenos Aires. Jandarmeria argentiniană a publicat apoi o fotografie cu aeronava acuzată că livra cocaină în Rusia. O investigație a arătat că pentru acest lucru a fost folosită poșta diplomatică a Ministerului de Externe al Rusiei.

În 2021, o instanță din Moscova i-a găsit vinovați pe patru inculpați în „dosarul cocainei”: Ali Abyanov, Vladimir Kalmykov, Andrei Kovalchuk și Ishtimir Khudzhamov.

Potrivit anchetatorilor, în 2016, omul de afaceri Kovalciuk a achiziționat drogul din Argentina, iar apoi substanța a fost ambalată în valize și ascunsă într-o cameră tehnică de la școala din ambasada Rusiei la Buenos Aires. Ali Abyanov, care lucra ca îngrijitor la ambasadă în acea perioadă, a împachetat valizele în hârtie specială și le-a pus sigilii de ceară, așa cum se face cu corespondența diplomatică.

Când i s-a încheiat contractul, Abyanov s-a întors la Moscova, însă înlocuitorul său a descoperit încărcătura suspectă. Serviciul de securitate al ambasadei a deschis valizele și a găsit cocaina.

Poliția argentiniană a confiscat drogul și l-a distrus. În schimb, a pus saci de făină în valize, le-au sigilat și le-au trimis la Moscova. În 12 decembrie 2017, Abyanov și oamenii de afaceri Vladimir Kalmykov și Iștimir Khudzhamov au fost reținuți în capitala rusă când încercau să intre în posesia coletelor venite din Argentina. Kovalchuk a fost reținut în Germania și extrădat în Rusia

Niciunul dintre inculpați nu și-a recunoscut vinovăția. Aceștia au susținut că erau implicați în afaceri legitime și că valizele conțineau inițial cafea, trabucuri și pietre semiprețioase, afirmând că nu știu cum a ajuns cocaina acolo în loc de mărfuri.