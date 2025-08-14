Cele mai noi detalii despre summitul din Alaska vin de la șeful diplomației americane. Principalul lucru pe care Trump vrea să îl obțină

Președintele Donald Trump va purta discuții cu omologul său rus Vladimir Putin în Alaska vineri, în speranța de a obține încetarea luptelor din Ucraina, dar o soluție cuprinzătoare la război va necesita mai mult timp, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio, potrivit Reuters.

„Pentru a obține pacea, cred că toți recunoaștem că vor trebui să aibă loc discuții despre garanții de securitate. Vor trebui să aibă loc discuții despre… disputele teritoriale și revendicările teritoriale, precum și despre motivele pentru care se luptă”, le-a spus Rubio joi jurnaliștilor, la sediul Departamentului de Stat.

„Toate aceste aspecte vor face parte dintr-un acord cuprinzător. Dar cred că speranța președintelui este de a obține o încetare a luptelor, astfel încât aceste discuții să poată avea loc”, a precizat șeful diplomației americane.

Cu cât războaiele durează mai mult, cu atât sunt mai greu de încheiat, a mai afirmat Rubio.

„Chiar în timp ce vorbesc… au loc schimbări pe câmpul de luptă care au un impact asupra a ceea ce o parte consideră a fi un avantaj pentru ea. Aceasta este realitatea luptelor în derulare, motiv pentru care încetarea focului este atât de importantă”, a adăugat el.

„Dar vom vedea ce este posibil mâine. Să vedem cum decurg discuțiile. Suntem optimiști. Vrem să fie pace. Vom face tot ce putem pentru a o obține, dar, în cele din urmă, va depinde de Ucraina și Rusia să ajungă la un acord”, a mai declarat secretarul american de stat.

Rubio a precizat că pregătirile pentru summitul de vineri din Alaska decurg „foarte repede”, întrucât au fost organizate foarte rapid.

Șeful diplomației americane a mai spus că el crede că Trump a vorbit de patru ori la telefon cu Putin și „a considerat că este important să vorbească acum cu el (cu liderul rus, n.r.) în persoană, să-l privească în ochi și să afle ce este posibil și ce nu”.

„El (Trump, n.r.) vede o oportunitate de a discuta despre realizarea păcii. O va urmări și vom afla mâine, la un moment dat, așa cum a spus președintele, probabil la începutul întâlnirii, dacă este posibil sau nu. Sperăm că da”, a conchis Rubio.

Trump crede că Putin este pregătit să încheie un acord de pace cu Ucraina

Mai devreme în cursul zilei de joi, președintele american Donald Trump a estimat că omologul său rus Vladimir Putin este pregătit să încheie un acord menit să pună capăt războiului în Ucraina, dar un astfel de acord va putea fi convenit numai după o întâlnire la care să participe și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, întâlnire care să urmeze summitului Trump-Putin ce are loc vineri în Alaska, summit despre care președintele american nu exclude totuși posibilitatea să se încheie cu un eșec, au relatat anterior agențiile AFP și Reuters.

„Cred acum că el (Putin) este convins că va încheia un acord. Cred că o va face, și vom afla asta” la întâlnirea de vineri, a spus Trump într-un interviu la Fox News Radio.

„Această întâlnire va deschide calea pentru o alta”, a continuat Trump, referindu-se la un summit ulterior la care să participe el, Putin și Zelenski, summit pentru care a spus că sunt deja examinate trei posibile locații, una dintre ele fiind tot Alaska, unde președintele ucrainean ar putea veni după summitul ruso-american, dacă acesta se va încheia favorabil.

„A doua întâlnire va fi foarte, foarte importantă, întrucât va fi cea la care ei vor încheia un acord”, a indicat Trump, care a reafirmat că un acord de pace va presupune concesii teritoriale, deși Zelenski susține insistent că nu va ceda niciun teritoriu Rusiei. „Nu vreau să folosesc termenul «împărțirea lucrurilor», dar, într-un anumit fel, nu este un termen greșit. Vor exista schimburi în ce privește frontierele, teritoriile”, a explicat președintele american, potrivit Agerpres.

Totuși, el a estimat o probabilitate „de 25%” ca summitul pe care-l va avea vineri cu Putin la o bază militară din apropierea orașului Anchorage să se încheie cu un eșec, caz în care, a spus el, își va vedea mai departe de conducerea SUA, sugerând astfel că nu se va mai implica în soluționarea negociată a războiului ruso-ucrainean.

„În funcție de ce se întâmplă la întâlnirea mea (cu Putin), îi voi telefona președintelui Zelenski și îl voi anunța dacă se pot întâlni”, a concluzionat președintele SUA.

Cu o zi în urmă, Trump a avertizat din nou Rusia cu „consecințe foarte grave” dacă nu acceptă să încheie războiului, el amenințând-o anterior cu noi sancțiuni directe și cu sancțiuni impuse partenerilor comerciali ai săi prin taxe vamale secundare asupra importurilor de petrol rusesc.

În acest timp, la Moscova, președinția rusă a transmis că Putin și Trump vor aborda la summitul din Alaska „chestiunile cele mai complexe”, războiul din Ucraina fiind doar una dintre ele, o alta fiind stabilitatea strategică, însă nu vor semna niciun document la finalul întâlnirii.

Dar președintele rus „va explica acordurile și înțelegerile convenite” la o conferință de presă comună cu Trump după summit, potrivit Kremlinului. Președintele american nu a confirmat însă această conferință de presă comună, dând de înțeles în interviul pentru Fox News Radio că aceasta va depinde de modul cum se va desfășura întâlnirea cu Putin.