Un banner uriaş care sugerează că Olanda este vinovată de agresiune militară a apărut lângă Ambasada Ţărilor de Jos de la Moscova, după ce o companie cu sediul în Olanda a declarat săptămâna trecută că rachetele sale au fost folosite într-un atac de amploare asupra podului rus către Crimeea, relatează Reuters.

Bannerul uriaş, afişat pe peretele lateral al unui bloc de apartamente, înfăţişează trei rachete cu lalele roşii pe ele, zburând deasupra Europei, însoţite de sloganul: „Florile diplomaţiei olandeze”.

🤡 This is what the Dutch consulate building in Moscow looks like today A banner has appeared on the facade depicting missiles seemingly flying straight into the building. Earlier, Dutch defense company Destinus said its Ruta missiles and drones had been used by Ukrainian forces in the November 17 attack on the Crimean Bridge. The strike reportedly destroyed an arch and a section of the bridge’s roadway. Russia’s Foreign Ministry called the company’s statement a "self-incrimination," while the Russian embassy in the Netherlands demanded explanations from The Hague. Funny enough, The Hague has a few things to bring up with Moscow, too. For instance, allegations of war crimes in Ukraine and the International Criminal Court’s arrest warrant for Putin over the unlawful deportation of Ukrainian children. His accomplice, Maria Lvova-Belova, who is also wanted by the ICC, shouldn’t get too comfortable either. — NEXTA (@nexta_tv) November 26, 2026

Nu este clar cine a realizat bannerul, notează agenția Reuters, citată de News.ro.

Olanda respinge sugestiile Rusiei conform cărora s-ar fi alăturat războiului, afirmând că exportul de arme olandeze către Ucraina nu o face parte la conflict.

Destinus, un startup cu sediul în Olanda, fondată de un antreprenor de origine rusă, a declarat zilele trecute că rachetele sale au fost singurele arme de fabricaţie străină utilizate în atacul ucrainean asupra podului din Crimeea, care a întrerupt traficul rutier, lăsând însă segmentul feroviar operaţional.

Ambasada Rusiei în Olanda a calificat declaraţia drept „o mărturisire” şi a întrebat dacă Haga s-a alăturat în mod deschis conflictului din Ucraina de partea Kievului.

Ambasada olandeză din Kiev a suferit daune minore când un proiectil a aterizat lângă clădire în timpul unui atac rusesc, două zile mai târziu, ceea ce a determinat guvernul olandez să-l convoace pe ambasadorul rus. Acesta a spus că își exprimă regretul, dar a reiterat în acelaşi timp avertismentele că nu este sigur pentru diplomaţi să se afle la Kiev, unde, potrivit lui, Moscova atacă ţinte militare.

Ministrul olandez de Externe, Tom Berendsen, a declarat la rândul său că Ucraina decide cum să utilizeze exporturile olandeze aprobate, în conformitate cu dreptul internaţional, şi a descris afirmaţiile ruseşti privind implicarea Olandei ca o încercare de a „alimenta frica” şi de a submina sprijinul acordat Ucrainei.