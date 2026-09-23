Olguța Vasilescu îi răspunde lui Siegfried Mureșan, după atacul acestuia la Claudiu Manda: „Nu știu de unde ați tras concluzia că mă deranjează că sunteți neamț. E singura dvs. calitate”

Primarul Craiovei afirmase la sfârșitul lunii iunie că propunerea de premier a lui Ilie Bolojan este „un om care habar n-are cum se trăiește în România”, adăugând că românii „o să-și scrântească limba” încercând să-i pronunțe numele . „Mai bine și-ar trimite soțul la serviciu”, a spus Siegfried Mureșan , miercuri, întrebat cum îi răspunde Olguței Vasilescu.

Lia Olguța Vasilescu a răspuns miercuri după ce Siegfried Mureșan i-a spus că „mai bine și-ar trimite soțul la serviciu”. Vasilescu a lansat o serie de atacuri la adresa premierului desemnat, despre care spune că nici măcar propriul partid nu l-a considerat o miză sigură la alegerile europarlamentare.

„Domnule Siegfried, Nu știu de unde ați tras, dvs sau „adepții” dvs, concluzia că pe mine mă deranjează că sunteți neamț. Dimpotrivă, cred că asta e singura dvs calitate, fiindcă eu alta nu am identificat.

Ce am constatat, inclusiv la colegii dvs de partid, e că vă pronunță numele când Zigfrid, când Sigfried, când Siegfried și multe alte variante. Și am constatat-o acum vreo patru luni, deci dacă era să vă deranjeze, stați cam prost cu viteza de reacție. Sper să nu fiți în situația să trebuiască luată rapid vreo decizie, în cazul puțin probabil în care ați fi validat ca premier, că Romania ar rata orice țintă impusă”, a scris edilul Craiovei miercuri într-o postare pe contul personal de Facebook.

„Dar poate aveți alte calități… Coloană vertebrală? Pinalti zice că nu, că v-a susținut financiar și nu ați zis măcar „danke”. Și nici deranjat de sursa de proveniență a banilor n-ați prea fost, deci nici cinstea nu vă dă afară din casă.

Simț al ridicolului? Nu cred că aveți, din moment ce vă plimbați de o lună în haina de candidat la funcția de premier și, când vă desemnează președintele, păreți surprins că cineva v-a luat totuși in serios și cereți răgaz de gândire.

Perspicacitate? Ați fi știut ca luați sub 160 de voturi dacă veniți in parlament, deci nici asta nu poate fi. Patriotism? Păi dacă ați cerut de atâtea ori sancțiuni financiare și nu numai contra României, e ultimul lucru de care vă putem bănui.

Pregătire economică? Ați fi venit cu un program, altul decât al lui Ilie Bolojan care a sărăcit România”, a continuat Olguța Vasilescu.

„Doar nu credeți că vă ia vreunul în serios ca să pretindeți să vă luăm noi?”

Primarul Craiovei mai susține că nici PNL nu l-a considerat o miză sigură la alegerile europarlamentare când a fost plasat pe ultima poziție eligibilă a listei comune PSD-PNL.

„Nu mai trec în revistă ce alte calități ați putea avea fiindcă, sincer, nu le identific. Și nu le-a identificat nici partidul dvs. când a depus lista de candidați la europarlamentare, comună cu cea a PSD, din păcate, și e o greșeală pe care nu o să o mai repetăm, devreme ce v-a pus pe ultima poziție eligibilă. La risc. Că nu era nicio problemă pentru ei dacă pierdeți mandatul. Ca și acum. Doar nu credeți că vă ia vreunul în serios ca să pretindeți să vă luăm noi?”, a mai scris Lia Olguța Vasilescu.