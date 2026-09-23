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Lia Olguța Vasilescu, la Palatul Parlamentului Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Actualitate

Olguța Vasilescu îi răspunde lui Siegfried Mureșan, după atacul acestuia la Claudiu Manda: „Nu știu de unde ați tras concluzia că mă deranjează că sunteți neamț. E singura dvs. calitate”

Ana Teșcan
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Lia Olguța Vasilescu a răspuns miercuri după ce Siegfried Mureșan i-a spus că „mai bine și-ar trimite soțul la serviciu”. Vasilescu a lansat o serie de atacuri la adresa premierului desemnat, despre care spune că nici măcar propriul partid nu l-a considerat o miză sigură la alegerile europarlamentare.  

Primarul Craiovei afirmase la sfârșitul lunii iunie că propunerea de premier a lui Ilie Bolojan este „un om care habar n-are cum se trăiește în România”, adăugând că românii „o să-și scrântească limba” încercând să-i pronunțe numele. „Mai bine și-ar trimite soțul la serviciu”, a spus Siegfried Mureșan, miercuri, întrebat cum îi răspunde Olguței Vasilescu.  