Siegfried Mureșan, replică pentru Olguța Vasilescu: „Mai bine și-ar trimite soțul la serviciu”

Premierul desemnat a comentat miercuri atacurile venite din interiorul PSD și afirmațiile referitoare la pronunțarea numelui său.

„Acea importantă doamnă din PSD mai bine şi-ar trimite soţul (Claudiu Manda, secretarul general al PSD, europarlamentar, nr) la serviciu, în Parlamentul European, că nu face cinste, fiind unul dintre cei mai absenţi membri ai Parlamentului European”, a răspuns Siegfried Mureșan, întrebat despre atacurile la adresa sa și declarațiile Liei Olguţa Vasilescu privind pronunțarea numelui său.

Primarul Craiovei afirmase la sfârșitul lunii iunie că propunerea de premier a lui Ilie Bolojan este „un om care habar n-are cum se trăiește în România”, adăugând că românii „o să-și scrântească limba” încercând să-i pronunțe numele.

În replică la criticile PSD, Mureșan a declarat că privește aceste atacuri cu zâmbetul pe buze.

„Mi-aş dori sincer ca Partidul Social-Democrat să mă combată cu chestiuni serioase. Ei ştiu că competenţa şi etica au fost întotdeauna principalii piloni ai activităţii mele şi ai prezenţei mele în spaţiul public, ei ştiu că nu am făcut niciodată rabat la competenţă şi la etică, ştiu că nu au cu ce să mă atace în materie de competenţă şi etică şi atunci se joacă cu tot felul de neadevăruri”, a spus el.

Luni, în Biroul Politic Național, PSD a decis că nu va vota guvernul pe care îl va propune premierul desemnat Siegfried Mureșan. Mureșan a prezentat miercuri, la Parlament, principiile programului de guvernare pe care îl propune pentru un cabinet PNL-USR-UDMR. Imediat după, Sorin Grindeanu i-a cerut lui Mureșan să demisioneze din Parlamentul European.